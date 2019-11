Schwarzer Blues, weißer Rock

Christian Charisius/dpa »Lebende Legende«: Tina Turner

Das Jahr 1976 war eine Zäsur. Anfang Juli nahm Tina Turner all ihren Mut zusammen und floh aus der Suite eines Hotels in Dallas (Texas), die sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Musiker Ike Turner, bezogen hatte. Bei sich trug sie, so geht die Legende, nicht mehr als 36 Cent. Nach und nach baute sich die Soulsängerin ein neues Leben auf.

Geboren wurde sie heute vor 80 Jahren als Anna Mae Bullock in der Kleinstadt Brownsville (Tennessee); aufgewachsen ist sie aber im verschlafenen 300-Einwohner-Nachbarort Nutbush, über den sie später einen Song verfassen sollte, der zum Hit wurde. Von den Eltern bekam sie wenig Liebe, aber »ich überlebte«.

Als sie 16 war, hörte sie in St. Louis (Missouri) den schwarzen Musiker Ike Turner. Eines abends kletterte sie auf die Bühne und begleitete ihn mit ihrer vollen, rauchigen Stimme. Sie bekam den Job als Sängerin, weil sie unnachahmlich die emotionale Kraft des Blues mit ihrer ungezügelten Energie verband. Ike Turner wurde ihr Lehrmeister und Ehemann. Rückblickend sollte sie erkennen, dass sie für ihn »nicht mehr (war) als eine Marionette, eine Leibeigene«.

Eine »Ike & Tina Turner Revue« ging auf Tournee. Die Musik war schwarz, kompromisslos, oft sexuell anzüglich. »Proud Mary«, »I’ve been Loving You Too Long« oder »River Deep – Mountain High« hießen die großen Hits. Und immer wieder prügelte Ike Turner aus nichtigen Anlässen auf seine Frau ein. Bis sie die Flucht ergriff.

Zunächst trat Tina Turner in kleineren Clubs auf, nicht umsonst galt sie als »the hardest working woman« im Showgeschäft. Allmählich ging es aufwärts – allerdings nicht mit schwarzem Blues, nein, mit weißem Rock. 1984 kam mit dem Album »Private Dancer« der große Durchbruch. Weltweit gab Tina Turner Konzerte vor einem Millionenpublikum, in Rio de Janeiro ein einziges vor 180.000 Fans. Später galt sie als »sexiest grandmother ever« und erlangte Bekanntheit auch dafür, dass die jeweils kommende Tournee die »nun wirklich allerletzte« sein sollte. 2009 beendete sie ihre Bühnenkarriere schließlich doch. Seit 1995 wohnt die lebende Legende mit ihrem deutschen Mann, einem Musikmanager, am Zürichsee.