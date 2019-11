Mehr Opfer häuslicher Gewalt

Maja Hitij/dpa Frauenhäuser sind in Deutschland drastisch unterfinanziert

Die Hierarchien des kapitalistischen Patriarchats zeigen sich nicht nur in schlecht entlohnten Frauenberufen oder entwerteter Familienarbeit. Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland nach wie vor an der Tagesordnung. Nach neuen Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA) suchte voriges Jahr im Schnitt alle fünf Minuten eine Frau Hilfe vor Gewalttaten ihres Partners oder Expartners.

2018 erfasste das BKA insgesamt 114.393 solche Fälle, gut 400 mehr als im Vorjahr: Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, Bedrohung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung oder Zwangsprostitution. 122 Frauen wurden getötet. Dunkelfeldstudien zufolge hat jede dritte Frau in Deutschland in ihrem Leben Gewalt in Beziehungen erfahren.

Laut einer Studie der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages vom Mai dieses Jahres gibt es aktuell gerade 350 Frauenhäuser mit 6.800 Betten. Tatsächlich suchten 2018 rund 16.000 Frauen mit noch einmal so vielen Kindern Zuflucht. Um allen sicheren Unterschlupf bieten zu können, fehlen den Autoren zufolge mehr als 14.600 Plätze. Lücken gebe es noch in einer Reihe von Bundesländern, insbesondere in ländlichen Regionen. »Es hängt derzeit vom Bundesland ab, ob eine betroffene Frau Hilfe bekommt oder nicht«, mahnen sie.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zeigte sich auf einer Pressekonferenz am gestrigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen »schockiert«. »Wir müssen dafür sorgen, dass es mehr Plätze in Frauenhäusern gibt«, sagte sie. Für den Ausbau der Einrichtungen sicherte sie 120 Millionen Euro vom Bund zu. Damit sollen die Kommunen in den nächsten vier Jahren unterstützt werden. Das ist allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Pro Jahr entfallen damit gerade einmal rund 85.700 Euro auf jede Einrichtung. Mehr Plätze können damit kaum geschaffen werden.