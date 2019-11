»Gutheißen und Gleichgültigkeit«

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Nach der Annexion Österreichs sehen Anwohner zu, wie österreichische Faschisten Juden zwingen, den Bürgersteig zu schrubben. Wien, März 1938

Sie haben die Ellbogen auf die Balkonbrüstung gelegt und schauen auf die Straße. Gaffer würde man sie heute nennen. Dort unten werden ihre jüdischen Nachbarn, bewacht von zwei uniformierten Gestapo-Leuten, zu Bussen geleitet, um nach Frankreich deportiert zu werden. Das Foto von dieser Szene wurde im Oktober 1940 im badischen Lörrach gemacht. Es vermittelt das Grauen der Nazizeit kaum weniger als Bilder etwa aus einem KZ, gerade weil die Szene auf den ersten Blick so alltäglich daherkommt.

Das entspricht der Intention der Ausstellung »Einige waren Nachbarn – Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand« in der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme, zu der das Foto gehört. Es geht im Kern um die immer noch aktuelle Frage, warum die Mehrheit nur zuschaut, wenn vor ihrer Tür Menschen malträtiert oder abgeholt werden. Die Wanderausstellung hat das United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington konzipiert, ihr Originaltitel lautet: »Some were neighbors – Collaboration and Complicity in the Holocaust«. Im Januar wurde die Schau bereits im Bundestag, danach in mehreren Orten Sachsen-Anhalts gezeigt. In Hamburg hat die Gedenkstätte ein Begleitprogramm mit Vorträgen und Führungen organisiert (Näheres unter KZ-Gedenkstaette-Neuen­gamme.de).

Warum haben so wenige den Opfern der Nazis geholfen? Das sei eine der Fragen, mit denen die Ausstellung den Besucher konfrontiere, erklärte Klaus Mueller, Repräsentant für Europa des USHMM, bei der Eröffnung am 4. November. »Die NS-Führung setzte auf die Gleichgültigkeit der meisten und die Kollaboration der vielen«, sagte er und schlug einen Bogen zur Gegenwart. Ihn erfülle mit Sorge, dass hierzulande zunehmend offen antisemitische oder rassistische Positionen geäußert würden. Ähnlich äußerte sich der US-Generalkonsul in Hamburg, Darion K. Akins, der ein Grußwort zur Eröffnung sprach. »Die Ausstellung hätte zu keinem besseren Zeitpunkt in Deutschland gezeigt werden können«, meinte er. Der Anschlag in Halle am 9. Oktober habe »schmerzhaft« daran erinnert, dass wachsender Antisemitismus die Demokratie bedrohe. Der 81. Jahrestag der Pogromnacht am 9. November 1938 konfrontiere mit der Frage, »wie aus Nachbarn Mittäter und Mitläufer werden konnten«.

Gastgeber Detlef Garbe, Leiter der KZ-Gedenkstätte, konstatierte, es habe durchaus auch anderes Verhalten in der Nazizeit gegeben, Menschen, die Verfolgten beistanden. Die Regel seien aber »Gutheißen und Gleichgültigkeit« gewesen. Es sei ein vor allem nach Kriegsende genährter Mythos, dass die Mehrheit der Bevölkerung nichts von den Verbrechen der Nazis mitbekommen habe. Garbe illustrierte das am Beispiel des Konzentrationslagers Neuengamme. Trotz der Abgelegenheit des KZ, der Geheimhaltung und »enormer Sicherheitsvorkehrungen« habe es eine »Vielzahl von Verknüpfungen« mit der Umgebung gegeben, erläuterte Garbe. Auf den Straßen seien Anwohner den Häftlingskolonnen auf dem Weg von oder zu Arbeitseinsätzen begegnet. Vor deren Haustür seien die Häftlinge bei der Schiffbarmachung der Dove-Elbe eingesetzt worden. Die Angehörigen der KZ-Wachmannschaften hätten in Gaststätten der Umgebung verkehrt oder in benachbarten Stadtteilen gewohnt. Einzelhändler hätten das KZ beliefert.

Sehenswert ist die Ausstellung allein schon wegen der Fotos. Sie zeigen zum Beispiel, wie Sinti und Roma in einem langen Zug unter den Augen von Passanten aus einer deutschen Kleinstadt geführt werden oder wie auf einer Straße im hessischen Hanau das Hab und Gut deportierter Juden versteigert wird. Auf den Betrachter wirkt vor allem das Banale und Alltägliche vieler Aufnahmen erschütternd, die Dimension des Gezeigten wird erst durch die Begleittexte klar. Auf einem Foto etwa ist nur ein verfallener Bauernhof im polnischen Dorf Gniewczyna im Jahr 2012 zu sehen. Auf diesem Hof seien ein jüdischer Nachbar und sein Sohn für Monate versteckt worden, heißt es dazu. Dann wurden sie von den Nazis entdeckt und erschossen. Die Ausstellung liefert auch Informationen über das Ausmaß der Kollaboration. Etwa über die zentrale Rolle der Polizeibehörden in den besetzten Ländern bei der Judenverfolgung. Hunderttausende Polizisten dieser Länder hätten sich an der Verhaftung und Deportation jüdischer Mitbürger beteiligt.

Ursachenforschung und Analysen bietet die Schau allerdings nicht an, sie bleibt eher im Deskriptiven stecken, will vielleicht auch nicht mehr leisten. Die Frage, wie Menschen dazu gebracht werden, tatenlos zuzuschauen, wenn der Nachbar abgeholt oder drangsaliert wird, oder dabei sogar mitzutun – die reißt die Ausstellung nur an. In einer Zeit, in der Fernsehdokumentationen wie der ZDF-Dreiteiler »Unsere Mütter, unsere Väter« an der Mär vom Deutschen stricken, der selbst in dieser »dunklen Zeit« anständig blieb, ist das schon viel.