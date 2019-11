Flöten für Nordkorea

Kim Il Sung, so heißt es, war ein guter Sänger und liebte die Musik. Sohn und Enkel folgten ihm darin. Schulen in der Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) sind mit Instrumenten ausgestattet, viele Nordkoreaner musizieren in einem En­semble. In Südkorea wiederum ist klassische Musik mittlerweile beliebter als in Europa. Kann ein musikalischer Austausch den politischen unterstützen? In Berlin fand am Freitag ein Workshop des »South-North Korea Culture & Arts Exchange Forum« zum Thema statt.

In einem historischen Teil beschäftigte sich Lee Kyungboon mit dem mühsamen Aufbau eines nordkoreanischen Symphonieorchesters ab 1946 und zeigte Schwierigkeiten linker Musiker im Norden, etwa die des aus dem antikommunistischen Süden geflohenen Kim Sunnam, dem 1958 das Komponieren verboten wurde. Anna S. Noh skizzierte Phasen der nordkoreanischen Musikpolitik. Unter Kim Jong Il fanden vorbildhafte neue Lieder den Weg auf die Titelseite der Parteizeitung; besser, man lernte sie. Musik galt als Waffe. Gleichzeitig bekam sie während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in den 90ern Trost- und Unterhaltungsfunktion. Es begann die Übernahme von Elementen westlicher Popmusik, die sich unter Kim Jong Un verstärkte. Mit Blick auf die Frauenband »Moranbong« sah Noh einen Funktionswandel der Musik: Statt eine kommunistische Zukunft anzukündigen, gehe es nun um das Glück in der Gegenwart.

Der zweite Block war Möglichkeiten des gegenwärtigen Austauschs gewidmet. Die Sopranistin Melanie Diener sowie der Pianist und Dirigent Cord Garben berichteten über ihre Arbeit in Nordkorea, über die technische Perfektion und die stilistische Unsicherheit der dortigen Musiker und über das Interesse der Kulturpolitiker, vom Ausland zu lernen. Mitorganisator Uwe Schmelter, unter anderem früherer Leiter des Seouler Goethe-Instituts, veranschaulichte Chancen, Strategien, aber auch Probleme des Dialogs. Von den gegenwärtigen Sanktionen gegen die DVRK zum Beispiel sind kulturelle Kontakte zwar explizit ausgenommen. Was aber, wenn der Export von Flöten scheitert, weil irgendwer fürchtet, dass man aus denen Gewehrläufe fertigen könne?

Der Ansatz, über vermeintlich unpolitische Musik Friedenspolitik zu betreiben, überzeugt. Ob ausgerechnet, wie behauptet, die deutschen Erfahrungen helfen, sei dahingestellt. Der »Wandel durch Annäherung« trug, wie vom Westen beabsichtigt, zum Ende der DDR bei. In Pjöngjang wird man das nicht vergessen haben.