Rosa von Praunheim Bilder aus der Geschichte »Der große und der kleine Penis« sind noch bis 4. Dezember in der Galerie Gustav von Hirschheydt, Berlin-Charlottenburg, ausgestellt

Öffentlich verwesend oder ausgestopft mit einem Fernseher im Bauch, ein makaberes Teletubby für die lieben Kleinen. So stellt sich Rosa von Praunheim sein Nachleben vor – Hauptsache, nicht vergessen werden, denn auf dem Bildschirm laufen selbstverständlich die eigenen Filme. Der ab heute 77jährige redet in diesen Tagen oft vom Tod. Weil er im fortgeschrittenen Alter ist, aber auch, weil die leidenschaftliche Hypochondrie nach eigener Aussage eine seiner Tugenden ist. Wahrsager und Handleser hätten ihm vielmals das schnelle Ableben vorausgesagt, und seien zur Strafe selbst Opfer des bösen Omens geworden. Das ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen.

Neulich empfing Rosa an einem regnerischen Dienstagvormittag die Journaille im Hexengewand, zu Schlagermusik. »Selbstmitleid ist die schönste Jahreszeit« (Christian Steiffen) tönte es aus den Boxen. Neue Bücher gab es zu präsentieren, zum Beispiel ein politisches Kinderbuch für Erwachsene mit dem Titel »Der große und der kleine Penis«. Darin geht es um böse Naziarschlöcher namens »AfD« und »NPD« sowie schwule Pimmel, die sich lieben und zusammenhalten und mit Protest und Haltung die Scheiße verscheuchen. Einfach, aber wahr und witzig, wie man es von dem hochaktiven Mann gewohnt ist.

Filmisch wartet der 1942 in Riga Geborene gleich mit drei neuen Werken auf, die im Ansatz durchaus divergieren. »Darkroom – Tödliche Tropfen« kommt am 30. Januar 2020 in die Kinos und ist ein herkömmlich durchinszenierter Spielfilm. In ihm nimmt Rosa sich der Geschichte des Grundschulreferendars Dirk P. an, der 2012 drei Männner in Sexclubs mit einer Überdosis GHB (sogenannten K.-o.-Tropfen) tötete und anschließend ausraubte. In der Sparte Dokumentarfilm wird ein längst evidenter, selten thematisierter Fakt beleuchtet: die Obsession der Schwulen für die Oper. Nachdem in diesem Jahr bereits »Casta Diva: Der schwule Opernführer« im Berliner Querverlag erschien, legt von Praunheim mit »Operntunten – Operndiven« nach, einer umfassenden Befragung von Künstlern, Fans und Funktionären des Metiers. Zuletzt gibt es noch ein Experimentalwerk namens »Hirschensprung«, welches sich im Absurden übt und wohl am ehesten in Tradition der legendären »Bettwurst« (1971) steht: überzeichnete Nazis, jodelnde Rentnerinnen, skurrile Situationen.

In Rosas 220-Quadratmeter-Wohnung im Berliner Ortsteil Wilmersdorf fühlt man sich sofort wohl. Ein Sammelsurium an Kunst und Klimbim unter hohen Decken mit Stuck hat er in 40 Jahren angesammelt. Früher wohnte hier auch seine bereits verstorbene Adoptivmutter. Mit 77 darf man sich gerne zum Kuchenkrümel bekennen und den Besuchen von Technoclubs »orgiastische Teeparties« vorziehen. Auch die veranstaltet Rosa, anlässlich seines Geburtstags noch einmal in der Galerie Gustav von Hirschheydt, am 30. November, ab 16 Uhr. Bei so vielen Projekten, so viel Geschäftigkeit und unerschöpflichem Tatendrang kommt man kaum dazu, das Wichtigste zu sagen: Happy Birthday, Rosa von Praunheim!