Valerio Portelli/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Zehntausende Menschen haben am Wochenende bei Demonstrationen in Paris und Rom (Foto) gefordert, keine Gewalt gegen Frauen mehr zuzulassen. Allein in Frankreichs Hauptstadt gingen nach einer von mehreren Medien in Auftrag gegebenen Zählung 49.000 Menschen auf die Straße. Die Veranstalter sprachen von 100.000 Teilnehmenden. Die Massendemonstrationen fanden im Vorfeld des jährlich am 25. November begangenen Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen statt. »Aggressoren, Stalker, ihr seid erledigt« war unter anderem auf Schildern zu lesen. (AFP/jW)