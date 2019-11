Ohnmacht und Gemächt

Brendan McDermid/REUTERS Ein Bulle auf der Wall Street in New York (7.3.2017)

Financial District NY

Es ist nicht weit. Vom Battery Park

Nordwärts auf dem Broadway, dann

Am Bowling Green vorbei, und man

Ist da. Groß ist er, übergroß, fünf

Meter lang, beinah, dreitausend

Kilo schwer, aus Bronze, hell

Poliert von vielen Händen:

Charging Bull.

Ich ging an seiner Seite

In die Knie, sah einen Teil

Von einem Oberarm und einen

Unterarm, dazu die Ahnung einer Hand

Und was sie tat, unschuldig, als sei nichts dabei.

Es riss mich hin, ich zog mein Handy und hielt drauf:

Dem blanken Inbegriff der unfassbaren Macht,

Die nur die Hausse, den Höhenflug

Der Kurse und den Drang nach

Oben kennt, greift sie,

Die Machtlose, und sieht

Sich dabei zu und schämt sich

Nicht, an sein Gemächt und

Investiert die Sanftheit ihrer

Hand, als könnte etwas von der

Kraft des schönen, starken Tiers an

Diesem Urlaubstag im Herzen von New York

In ihre Hand, in ihre Hände, in ihr Leben

Übergehn, als gelte das Versprechen

Frankieboys: If I can make it there,

I’ll make it anywhere.