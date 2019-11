Tenemos un trato, è tutto a posto

flickr.com/photos/gartenfreuden/12131444135/ creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Man muss warten. Das ist alles. Warten – vielleicht sogar nicht mal warten – und nichts wollen.

Zuerst dachten wir: Da drüben! Am Morgen war der Regen im 36-Grad-Winkel am Fenster vorbeigepeitscht, endlich, satt und kräftig, und du konntest trotzdem jeden einzelnen Tropfen erkennen, leicht in die Länge gezogen durch den Speed, den er draufhatte.

Itzo war der Himmel aprilclean, von hinten beleuchtet durch einen dünnen Paravent. Zunächst dachten wir: Da drüben, auf dem Ilex, die erste Singdrossel seit dreißig Jahren in unserem Gesichtsfeld, beingerade auf dem Lot verweilend, vollständig zu erkennen, knusperbraune Decke, »die Unterseite weißlich mit rahmfarbener Tönung auf der Brust« (»Wegweiser durch die Natur – Vögel Mitteleuropas«, Stuttgart 1982).

Trés bien, sie geruhte eine Weile zu ruhen, die Amseln im näheren Surrounding hielten im Sinne eines wohlverstandenen »Social behaviours« (G. Polt) Distanz, de acuerdo, volles Rohr de acuerdo, klar, got it, denn diese unsere Singdrossel »genoss solche Achtung oder solch ein persönliches Ansehen, dass sogar die Amseln gehorchten« (Len Howard: »Alle Vögel meines Gartens – Geheimnisse des Vogellebens«, Stuttgart 1954).

Va bene, va tutto bene. Sie saß und saß noch ein wenig mehr, sehr sitzend saß sie, logisch, it’s ja no deal, man!, no hay problema im Grunde, ach was!, sonnte sich sonnenfroh und pickte dann doch in die ab Oktober dargebotenen glänzenden, fleischig-saftigen Früchte der Stechpalme hinein. Donnerwetter! Total souverän war das. Echt, ça marche, ça marche. Wirklich nullo Einwände. Wir freuten uns.

Fürwahr, ein Schock Mehlschwalben stromerte dort oben noch immer herum, abreiseunlustig, wie die Schmarrer zu sein schienen, und zweifelsohne beugte sich derweil unsere erste Singdrossel seit dreißig Jahren, ohne auf den Gedanken zu verfallen, ihren temporären Aufenthaltsort auf dem Scheitel des Ilex geringfügig bloß zu verändern, in die dahinter aufbuschende Eibe hinein, um deren ebenso rote Samenmäntel zu lesen und sich, è fatta, è fatta!, gemütsruhig reinzuziehen. Fine, fine.

D’accord. Nein, kein Zweifel. Unsere erste Singdrossel seit Jahrzehnten. Nichts beunruhigte sie. Der Zufall hatte sie uns offeriert, nachdem wir vor dem Staubsaugen das Fenster geöffnet und eben mal so hinausgelugt hatten, just so está-bien-mäßig. Und dann peilte uns auf einmal ein Rot von ihren Flanken aus an, ein wundersam sinnlos bräunliches Rot, und wir stutzten und griffen zum Bestimmungsbuch, is’ doch nich’ wahr, oder, kann das sein? Ein Wintergast? Ein solcher? Ist sie’s?

So war’s. Tenemos un trato, è tutto a posto? Quatsch. Es war eine Epiphanie. Es war die erste Rotdrossel unseres Lebens, hier, auf der Bettelhöh’ im Frankenland.