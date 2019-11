Neonazis bedrohen drei Journalisten

Roland Weihrauch/dpa Die bloße Aufforderung, zu verschwinden, beeindruckt Faschisten wenig (Essen, 17.1.2017)

Die Situation von Journalistinnen und Journalisten, die sich mit der Neonaziszene auseinandersetzen, wird immer bedrohlicher. An diesem Sonnabend will die faschistische NPD unter dem Motto »Schluss mit steuerfinanzierter Hetze!« in Hannover aufmarschieren, wo sich das Landesfunkhaus des NDR befindet. Ziel ist es, gegen missliebige Medienmacher mobilzumachen. Konkret richtet sich der angekündigte Aufmarsch gegen Julian Feldmann, der unter anderem für das NDR-Politikmagazin »Panorama« arbeitet, gegen David Janzen, der für den »Störungsmelder« von Zeit online und andere Publikationen schreibt, und gegen André Aden vom antifaschistischen Projekt »Recherche Nord«.

Vor allem ein Beitrag von »Panorama« über Karl Münter hat die Faschisten provoziert. An dem Bericht, der bereits im November 2018 ausgestrahlt wurde, hatte der Journalist Julian Feldmann mitgearbeitet. Münter, der am 20. September im Alter von 96 Jahren verstorben ist, galt als überzeugter Nazi und hatte 1944 als SS-Mann an einem Massaker im französischen Ascq teilgenommen. Dabei waren 86 Zivilisten ermordet worden. Münter hatte in der »Panorama«-Sendung auf die Frage, ob er das Verbrechen bereue, geantwortet: »Nein, gar nicht. Warum sollte ich das bereuen?«

Konsequenzen hatte Münter wie die übergroße Anzahl seiner Gesinnungsgenossen in der BRD nicht zu befürchten. Dies obwohl er bereits 1949 in Frankreich wegen seiner Beteiligung an besagtem Massaker in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war. Die Strafe konnte nicht vollstreckt werden und verjährte schon zu Lebzeiten Münters, der bis zu seinem Tod in einem niedersächsischen Dorf lebte, ohne dass er von der westdeutschen Justiz belangt wurde.

Für Neonazis galt er als eine Art Idol, weshalb kaum verwundern kann, dass die NPD den Kampf für den betagten Faschisten, der sich freiwillig zum Dienst bei der SS gemeldet hatte, aufzunehmen bereit war. Erreicht hat sie hingegen das Gegenteil. Einem Aufruf, die Pressefreiheit gegen die Neonazis zu verteidigen, haben sich mehr als zwei Dutzend Redaktionen und Verbände sowie über 450 Journalistinnen und Journalisten angeschlossen. Darin fordern die Unterzeichnenden den Staat auf, die Pressefreiheit zu gewährleisten und bedrohte Kolleginnen und Kollegen besser zu schützen. Konkret könnten dafür die Verfahren für Auskunftssperren beim Einwohnermeldeamt vereinfacht werden, schlagen die Medienschaffenden vor. Auch gelte es, Polizeibeamtinnen und -beamte bezüglich einer Zusammenarbeit mit der Presse besser zu sensibilisieren und zu gewährleisten, dass die Arbeit von Journalisten nicht von den Beamten behindert wird – so wie es bei Aufmärschen von Neonazis für viele Berichterstatter mitunter zum Alltag gehört.

Zwar sind für Sonnabend insgesamt acht Gegendemonstrationen in Hannover angemeldet, wie die örtliche Polizei auf ihrer Internetseite berichtet. Für die Sicherheit der Journalisten mit Blick auf mögliche Angriffe und Attacken der Faschisten ist damit jedoch noch nichts getan. Diese sind am Ende – aller gutgemeinten Solidarität von offizieller Seite zum Trotz – auf sich allein gestellt. Insofern ist jetzt die Politik gefordert, den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, der einen besseren und effektiveren Schutz der Betroffenen gewährleistet.