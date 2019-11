Zielgruppen ansprechen wirkt

Hans R. Gelderblom/Robert Koch Institut/dpa HI-Viren unter dem Elektronenmikroskop 1986. Seither ist HIV durch neue Medikamente von einer absolut tödlichen zur therapierbaren chronischen Krankheit geworden.

Die Anzahl der Menschen, die sich in Deutschland neu mit HIV infiziert haben, ist weiter gesunken. Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) aus der letzten Woche zufolge infizierten sich im vergangenen Jahr rund 2.400 Personen mit dem Immunschwächevirus – und damit rund 100 weniger als 2017. Bereits seit 2015 sind die Erstdiagnosen rückläufig.

»Der Rückgang bei den Neuinfektionen ist ein Erfolg der Prävention und der HIV-Therapie, die auch die Übertragung verhindert. Die erfolgreichen Wege gilt es nun weiter auszubauen: Mit noch mehr speziellen Testangeboten und Zugang zu medizinischer Behandlung für alle Menschen in Deutschland. Präventionslücken müssen endlich geschlossen werden. Dann können die Zahlen noch stärker sinken«, konstatierte Sylvia Urban vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) in einer Stellungnahme auf der Internetseite der Selbsthilfeorganisation.

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kam auch Lothar H. Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Der Ausbau von zielgruppenspezifischen Testangeboten und ein früherer Behandlungsbeginn zeigten offenbar auch in Deutschland Erfolge, betonte er. »Dieser Weg sollte konsequent weiter umgesetzt werden, insbesondere durch eine weitere Verbesserung der Testangebote und die Gewährleistung des Zugangs zur Therapie für alle Menschen, die in Deutschland mit HIV leben«, so der RKI-Präsident.

Nach Schätzungen des Instituts ist die Zahl der Menschen mit einer HIV-Infektion in Deutschland bis Ende 2018 auf rund 87.900 gestiegen – darunter etwa 10.600 Betroffene ohne Diagnose. »Wer von seiner Infektion nichts weiß, kann das Virus unbeabsichtigt weitergeben, außerdem ist bei Spätdiagnosen die Sterblichkeit höher«, warnte Wieler. Die DAH und andere in der Präventionsarbeit tätige Organisationen werben dafür, dass sich Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern mindestens einmal im Jahr auf HIV und weitere sexuell übertragbare Krankheiten wie Hepatitis und Syphilis testen lassen.

Während HIV-Neudiagnosen bei Männern, die Sex mit Männern haben, seit Jahren abnehmen – seit 2012 gingen sie insgesamt um ein Viertel auf rund 1.600 im Jahr 2018 zurück –, bereitet den Fachleuten der Anstieg der Infektionen bei Drogenkonsumenten Sorgen. So hätten sich etwa 310 Menschen beim Gebrauch intravenöser Drogen (IVD) mit der Immunschwächekrankheit infiziert, gab das RKI bekannt. »Erfolgreiche Testprogramme für HIV und Hepatitis C müssen daher fortgesetzt und ausgebaut werden. Neue Substanzen und Konsumformen erfordern eine intensive und differenzierte Ansprache in der Prävention. In Haft muss ein flächendeckender Zugang zu Substitutionstherapien und sauberen Spritzen gewährleistet werden«, forderte die DAH. Dringend erforderlich seien auch Drogenkonsumräume in allen Bundesländern.

Unterdessen haben sich im vergangenen Jahr etwa 530 Menschen auf heterosexuellem Weg mit HIV infiziert. Zurück ging laut RKI die Anzahl der »HIV-Erstdiagnosen bei Menschen ausländischer Herkunftsregionen, die eine HIV-Infektion außerhalb von Deutschland erworben haben«. Sie lag im Jahr 2018 bei etwa 800 Fällen. Trotz alledem wird die Anzahl derjenigen, die 2018 an den Folgen einer HIV-Infektion verstorben sind, auf rund 440 Menschen geschätzt. Insgesamt sind seit dem Ausbruch der Epidemie in den 1980er Jahren laut RKI rund 29.200 Menschen in Deutschland an dem Virus verstorben.

Am Welt-AIDS-Tag, der traditionell am 1. Dezember begangen wird, erinnern Selbsthilfeorganisationen, Betroffene, Angehörige und Unterstützer in allen größeren bundesdeutschen Städten an die Toten und werben um Solidarität mit Betroffenen.