»Müssen uns den politischen Streik wieder erkämpfen«

Annette Riedl/dpa Großes Tropenhaus im Botanischen Garten in Berlin (23.10.2019)

Am 29. November findet der 4. Internationale Klimastreik statt. Sie organisieren innerhalb des Botanischen Gartens Berlin eine Teilnehmergruppe. Wie kam es dazu?

Das erste Mal habe ich zum 29. September für die Teilnahme am Klimaprotest geworben. Ich hatte einfach das Gefühl, dass etwas bei uns passieren muss. Die meisten sind damals zunächst wohl aus Verärgerung oder Empörung über die Politik der Bundesregierung und das geplante Klimapaket mitgekommen. Vielen ist bewusst, dass Umweltzerstörung und unsere Wirtschaftsweise zusammenhängen. Und die meisten haben wohl auch begriffen, dass individuelle Schritte nicht ausreichen.

Ich arbeite täglich mit speziell angepassten Pflanzen und weiß, dass die Biodiversität weltweit momentan den Bach runtergeht. Das könnte man einfach so hinnehmen. Aber wenn »Fridays for Future« auch die Erwachsenen dazu aufruft, auf die Straße zu gehen, sollte man das auch machen. Die Jugendlichen haben was zu sagen.

Warum ist es wichtig, dass die Belegschaft des Botanischen Gartens eine eigene Gruppe bildet?

Es würde ein wichtiges Signal senden, wenn eine Einrichtung wie wir geschlossen auftritt. Das gestaltet sich aber noch schwierig. Als der Direktor, Thomas Borsch, im September mitgelaufen ist, wunderte er sich über die geringe Zahl Wissenschaftler unter uns. Die liefen allerdings in einem Block bei anderen Wissenschaftlern mit und nicht bei uns Gärtnern, Technikern, Hausmeistern etc.

Woran liegt das?

Es gibt intern keinen intensiven Austausch zwischen Wissenschaftlern und der übrigen Belegschaft. Obwohl ich von beiden Seiten höre, dass es wünschenswert wäre. Es fehlt noch dieses Gemeinschaftsgefühl, als Einrichtung an den Klimastreiks teilzunehmen, weil das für uns alle ein zentrales Thema ist.

Wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen reagiert, als Sie zur Teilnahme am Klimaprotest aufriefen?

Es war gar kein Aufruf. Ich habe zunächst mit einzelnen das Gespräch gesucht. Denn wenn man mit Leuten arbeitet, die nicht alle total politisiert sind, muss man erst mal langsam anfangen. So habe ich die Auszubildenden bei uns als erste gefragt, ob sie Interesse hätten. Es wurden mit der Zeit immer mehr. Aber ich habe auch von Kolleginnen und Kollegen gehört, sie hätten gar keine Zeit, und sie wüssten auch nicht, um was es genau dabei geht. Am Ende waren wir 25 bis 30 von insgesamt rund 200 Beschäftigten. Dieses Mal habe ich auf der Personalversammlung alle eingeladen, mitzumachen.

Der Direktor hatte sich beteiligt. Sie mussten also gar nicht streiken?

Es war kein richtiger Streik. Wir hatten nur die Erlaubnis, in unserer Freizeit auf die Demonstration zu gehen. Wir durften zwar unsere Kernzeit verkürzen. Die Teilnahme belastet aber unser Stundenkonto. Manche haben das akzeptiert, andere fanden das total blöd. Es heißt schließlich Klimastreik.

Beim ersten Mal war es noch in Ordnung, weil es Leute motiviert hat, mitzukommen. Viele schreckt es nämlich ab, wenn man vom Streik spricht und das womöglich illegal ist. Aber das Recht auf den politischen Streik müssen wir uns wieder erkämpfen. Das muss man den Leuten erklären. Da braucht es noch Bildungs- und Aufklärungsarbeit in Sachen Klima und Streik.

Welche Unterstützung kommt da aus gewerkschaftlicher Richtung?

Wir von der Verdi-Betriebsgruppe an der Freien Universität Berlin machen in der Klimastreikwoche ab 25. November eine eigene Veranstaltung unter dem Motto: »Gewerkschaften im politischen (Klima-)Streik«. Dort wird beispielsweise ein Gewerkschafter der IG Metall über die Automobilbranche berichten. Diese gewerkschaftsübergreifenden Gespräche an der Basis sind sehr wichtig. Bis jetzt ist meine Erfahrung, dass jedoch die meisten Gewerkschaftsleitungen vom politischen Streik aktuell nichts wissen wollen.