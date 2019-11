Berlin gegen die Putschisten: »Evo, du bist nicht alleine«

Frank Kopperschlaeger Für Evo Morales, gegen Donald Trump: Kundgebung am Mittwoch in Berlin

Solidarität mit Bolivien auch in Berlin: Rund 50 Menschen haben sich am Mittwoch vor der Botschaft des südamerikanischen Landes versammelt, um gegen den Staatsstreich und die Unterdrückung der Volksbewegung zu protestieren. »Evo, du bist nicht alleine!« hieß es auf einem Transparent. Demonstranten trugen die Fahne der Indígenas der Anden, die Wiphala. Diese war von den Putschisten in den vergangenen Tagen wiederholt geschändet worden. Auch Fahnen der chilenischen Mapuche und Slogans gegen US-Präsident Donald Trump waren zu sehen. In Reden wurde eine Verurteilung des Staatsstreichs durch die Bundesregierung gefordert, lateinamerikanische Musik unterstützte die spontane Kundgebung.

In den vergangenen Tagen war es am selben Ort zu Provokationen rechtsgerichteter Demonstranten gekommen, die den Staatsstreich in Bolivien unterstützt und die Diplomaten in dem Gebäude beschimpft und bedroht hatten. Am Mittwoch ließen sie sich nicht blicken. (jW)