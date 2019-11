Hunde, ihr dürft ewig leben!

Jerzy Strzelecki/commons.wikimedia.org/wiki/File:Vranov_nad_Dyji03(js)_crop.jpg creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en »So martialisch wie malerisch auf nacktem Fels«: Schloss Vranov nad Dyjí in Mähren (Tschechien)

Wie ein steiler Zahn ragt die Burg Vranov über dem gleichnamigen Ort auf. Drei Kilometer sind es zur österreichischen Grenze. Ein Stausee lädt zum Baden, dichter Wald zum Wandern ein. Eine weitere Burg, Bítov, lockt am anderen Ende des Sees. Der Rückweg über die gestaute Thaya lässt sich bequem per Ausflugsboot bewältigen.

Südmähren ist, anders als der industriell geprägte Norden der Region, nur dünn besiedelt. Große Städte gibt es nicht, dafür jede Menge Wald. Dennoch sind Wanderer an diesem Sonntag nachmittag nur spärlich unterwegs. Ob es den Einheimischen, die sonst jede Gelegenheit zur Bewegung im Freien nutzen, zu heiß ist? Schattige Plätze böten sich reichlich. Einen davon hat eine Familie in Beschlag genommen. Die Kinder schwärmen umher, die Erwachsenen kümmern sich ums Picknick: landestypische Hörnchen, dazu einen guglhupfrunden, geräucherten Parenicakäse, dem die Sommerhitze wenig ausmacht. Dazu gibt’s ein Starobrno-Bier, laut Eigenwerbung »nejlepší pivo na celé Moravě«, das beste Bier in ganz Mähren. Die Marke aus der Großstadt Brno hat sich in dem traditionellen Weinland zum regionalen Marktführer entwickelt.

Plötzlich unterbricht ein Knacken die Stille, so laut, dass alle Herumlungernden zusammenzucken. Manche springen sogar auf, mit bangen Gesichtern, aus denen Fluchtbereitschaft spricht. Das Geräusch dringt aus einem Gebüsch, und augenblicklich betritt sein Verursacher die Bühne. Es ist ein ausgewachsenes Wildschwein, das in gestrecktem Galopp aus dem Dickicht hervorbricht. Alle halten den Atem an. Doch ebenso unvermittelt, wie das Entsetzen sich breit gemacht hat, entspannen sich die Züge wieder und machen einem befreiten Lachen Platz. Das haarige Ungetüm, kein Zweifel, ist selber auf der Flucht; an seine Fersen hat sich ein kleiner Hund mit großen Ohren geheftet. Der winzige Chihuahua muss seine Beute erst im Gebüsch aufgespürt und sie dann erschreckt haben. Jetzt jagt er ihr hinterher, aber nur für kurze Zeit. Dann bleibt der Zwerg in sicherer Entfernung zurück und genießt hechelnd den Triumph.

Die Geschichte mag sich abenteuerlich anhören, ist aber nicht nur wahr, sondern auch plausibel. Die Wahrscheinlichkeit für Wildschweine, von einem Hund gejagt zu werden, scheint nirgends höher als in Tschechien. »Pes je nejlepší přítel člověka«, heißt es in der Landessprache, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Zumindest ist er der beste Freund des Tschechen. In keinem anderen zumindest europäischen Staat leben statistisch gesehen mehr Hunde pro Einwohner. Jeder fünfte Haushalt besitzt einen Hund, zwei Millionen Hunde kommen auf zehn Millionen Einwohner. Jaroslav Hašek, Autor des meistgelesenen Schelmenromans der Neuzeit, verpasst seinem anarchischen Helden einen echt tschechischen Beruf: Vor und nach dem Weltkrieg, in dem der brave Soldat Schwejk die Disziplin des k. u. k. Heeres untergrub, verdiente er sein Geld als Hundehändler.

Es kommt zum Gespräch mit den Besitzern des kleinen Wildschweinjägers. Sie scheinen nicht weniger stolz als ihr Chihuahua. Wie bei Wanderern üblich, wird sich übers Woher und Wohin ausgetauscht. Aha, Bítov, das sei wirklich ein lohnendes Ziel, vor allem die Burg. Dort warte für jeden Hundeliebhaber eine große Überraschung. Was aber, regt sich leichter Zweifel, wenn der Besucher Hunde nicht so sehr möge? Dann käme er, lautet die Versicherung, erst recht auf seine Kosten!

Der etwas kryptischen Einladung würde ohnehin Folge geleistet. Die Idee, Bítov zu besuchen, entstand auf einer früheren Wanderung. In Cheb (deutsch: Eger), am anderen, nordwestlichen Ende Tschechiens gelegen, hatte sich der Schreiber dieser Zeilen ein T-Shirt gekauft. Darauf war ein Kaninchen abgebildet, das einen Bierkrug stemmte; auf der Rückseite prangte die Aufschrift: »jdu na zajíce«, ich geh zum Hasen. Mit dem Hasen ist die Hasenbrauerei in Kynšperk, früher Königsberg an der Eger, gemeint. Georg Julius Haas von Hasenfels war bis zur Vergesellschaftung 1945 ihr Eigentümer. Ihren Reichtum hatte die Familie mit der Porzellanmanufaktur im nahen Schlaggenwald, heute Horní Slavkov, erworben. In Bítov gab ihr letzter Spross ihn wieder aus.

Am Schloss angekommen, bietet sich ein für das Burgenland Mähren eher unspektakulärer Anblick. Kein Vergleich zu Vranov, wo die Burg so martialisch wie malerisch auf nacktem Fels thront! Bítov liegt, hinter Wäldern versteckt, auf einer Landzunge über der Thaya. Üppiger wirkt das Schloss von der Flussseite, doch erschließt sich dieser Blick erst bei der Rückfahrt per Schiff. Auf jeden Fall trügt der erste Anschein. Bítov ist kein normales Schloss, und erst recht kein hundsgewöhnliches.

Petr Josek/REUTERS »Pes je nejlepší přítel člověka«, heißt es in der Landessprache: »Der Hund ist der beste Freund des Menschen« (Labrador in Jablonné v Podještědí, Tschechien)

Dafür hat der Besitzer gesorgt. Georg Julius Haas von Hasenfels war, glaubt man den Erzählungen über ihn, ein zwar standesbewusster, aber auch volkstümlicher Schlossherr, der auf zahlreichen von ihm veranstalteten Festen den Kontakt zur Bevölkerung suchte und lieber mit seinen Jägern, Förstern und Bediensteten zechte als mit seinesgleichen dinierte. Die höfischen Formen des alteingesessenen Adels verachtete er ebenso wie die Protzereien neureicher Bürger. Weit weniger Probleme hatte der Baron im Umgang mit Tieren. Die Liebe zu haarigen und federigen Wesen ist überall im Schloss gegenwärtig, legt man die Anzahl ausgestopfter Tiere in Räumen und Gängen zugrunde.

Nur der private Zoo, den Haas sich leistete, existiert nicht mehr. Exotischstes Mitglied war ein südamerikanischer Ameisenbär. Er hat keine Spuren in Bítov hinterlassen, was ungewöhnlich ist, da der Hausherr so gut wie jeden bei Jagd und Hege anfallenden Tierkadaver umgehend zum Präparator gab. Ein sibirischer Tiger zählt zum ausgestopften Ensemble wie auch eine Löwin: Haas hatte sie 1930 einem Zirkus abgekauft. Ins Gehege musste die zahme Großkatze nur selten. Mietzi-Mausi wurde wie ein Schoßtier gehalten und durfte sogar die Mahlzeiten gemeinsam mit ihrem Gastgeber im Schloss einnehmen. Den Namen hatte Haas einer Micky-Maus-Lektüre entnommen. Heute blickt das Tier, auf einer Holzbank ruhend und vier gewaltige Eckzähne entblößend, den Besucher herausfordernd an. Die Ähnlichkeit zu einer Fotografie der echten Mietzi-Mausi, ebenfalls auf einer Bank ausgestreckt, ist verblüffend.

Auch Hauskatzen sind in den Räumen des Schlosses verewigt. Haas muss ein merkwürdiges Verhältnis zu ihnen gehabt haben. Nicht nur, dass er sie ausstopfen ließ: Zusätzlich sind sie in Puppenkleider gesteckt, mit weißen Hauben ausgestattet, teilweise mit Brillen, Kämmen und Spiegeln versehen und an Tischen versammelt, um mit Artgenossinnen Kaffeekränzchen zu halten. Echte Sympathie für Katzen sieht anders aus. Vielleicht wollte sich Haas ja auch nur über seine Mitmenschen lustig machen, besonders den weiblichen Teil. Ein zerrüttetes Verhältnis zur Mutter wurde ihm nachgesagt; Olga Haas von Hasenfels bewohnte Schloss Mostov, ganz in der Nähe der Kynšperker Hasenbrauerei gelegen. In sexueller Hinsicht lebte Haas nicht abstinent, in seinem Mätressenkonto verzeichnete er sorgfältig jede Affäre mit mährischen Bauernmädchen.

Je länger der Schlossrundgang dauert, desto bizarrer mutet die Haassche Konservierleidenschaft an. Ein Storch, diesmal nicht ausgestopft, sondern gußeisern, hat mit seinem Schnabel einen Frosch aufgespießt und ziert einen Blumenkübel. In einem düster wirkenden Zimmer liegt ein Bernhardiner als Jagdtrophäe drapiert vor dem Kamin. Nur sein Kopf ist ausgestopft, der Rest platt und wie ein Bettvorleger betretbar. Hatte Haas mit dem Tier noch eine Rechnung offen? Ein typischer Bettvorlegerkandidat in einem anderen Raum, ein ausgestopfter Braunbär, aufrecht stehend mit erhobenen Tatzen, wirkt wesentlich würdevoller.

Nicht alle Hunde im Schloss teilen das Schicksal des Bernhardiners. Zu Lebzeiten stand ihnen eine eigene Küche zur Verfügung. Hier wurden alle Mahlzeiten für die Jagdrotte des Schlossherrn zubereitet und verfüttert. Selbst für die Zeit nach ihrem Tod hatte Haas vorgesorgt. Davon zeugt das größte und hellste Zimmer auf Bítov. Es erinnert an ein Kabinett in einem naturkundlichen Museum. Dutzende Hunde sind dort versammelt, alle ausgestopft und mit Rassebezeichnung versehen. Der »foxteriér« ist am häufigsten vertreten, gefolgt vom tschechischen Dackel, dem »jezevčik«. Ganz vorn im Raum liegt ein »kokršpaněl«, hinter ihm fletscht ein »německý boxer« (deutscher Boxer) die Zähne. Weitaus friedlicher erscheint der »pudl«, und am treuesten blickt der »irský setr« drein. Nicht fehlen in der Sammlung darf selbstverständlich der »pražský pinč«. Der Prager Stallpinscher, mittlerweile ausgestorben, war die Rasse, mit der Schwejk vorzugsweise seine nicht ganz legalen Geschäfte betrieb.

Was mag einen Menschen dazu bewegen, seine Hunde auszustopfen? Die Unfähigkeit zu trauern? Das Bedürfnis, seine Liebsten auf ewig um sich zu versammeln? Für sich selbst wünschte sich Georg Julius Haas von Hasenfels, gemeinsam mit Mietzi-Mausi beerdigt zu werden. Dieser letzte Wille wurde nicht erfüllt. Der Baron schoss sich eine Revolverkugel in den Kopf, als eine Gruppe ehemaliger Partisanen im Zuge der »wilden Enteignungen« der ersten Nachkriegswochen in Bítov auftauchte. Das war am 11. Mai 1945. Haas’ geliebte Löwin starb noch im selben Jahr. Warum hatte er das Tier, drängt sich mir die Frage auf, nicht gleich mit erschossen? Das hätte zu ihm gepasst. Was Mietzi-Mausis Verbleib anbelangt, gibt es verschiedene Versionen. Die erste lautet, ein sowjetischer Rotarmist habe das Tier getötet und sein Fell verkauft. Doch halten sich auch Gerüchte, die Dorfbewohner hätten Miet zi-Mausi zuvor mit Arsen vergiftet.

Haas fand seine letzte Ruhe in der Familiengruft auf Schloss Bítov. Geblieben ist seine Hundesammlung, mit 51 Exemplaren – laut offizieller Schlossgeschichte – die größte der Welt.