Spaltung durch »Wiedervereinigung«

Hubert Link dpa/lbn Heinrich Dathe (1910-1991), Gründer und langjähriger Direktor des Tierparks von Berlin, Hauptstadt der DDR (hier 1991, kurz nach deren Anschluss an die BRD)

Die Kritik des einseitig abwertenden Umgangs mit der DDR war bereits der rote Faden von Siegfried Prokops Buch »Die DDR hat’s nie gegeben« aus dem Jahr 2017. Mit diesem Band erreichte der Historiker ein breites Publikum, vor allem in den ostdeutschen Ländern (aber keineswegs nur dort). Hatte Prokop seinerzeit vor allem Weichenstellungen der DDR-Geschichte anhand von zum Teil schwer zugänglichen Quellen rekonstruiert und kommentiert, so geht er in seinem soeben erschienenen Buch »Lebenswege in der DDR« etwas anders vor.

Er will nun den subjektiven Faktor »und damit die Vielschichtigkeit, Kompliziertheit und Komplexität des Werdeganges der DDR« unterstreichen. Es ist nicht zuletzt angesichts aktueller politischer Verwerfungen notwendig, die DDR auch auf dieser Ebene so zu präsentieren, wie sie war, und nicht, wie sie nach Zweckmäßigkeitsüberlegungen zu sehen sei. Nicht ohne Grund zitiert Prokop aus der FAZ, dass Deutschland »das einzige Land ist, das durch eine Wiedervereinigung gespalten wurde«. Die anhaltende Denunziation der DDR als »Unrechtsstaat«, als »Diktatur« mit einer »maroden Wirtschaft« usw. stößt (nicht nur) bei den Menschen, die in ihr aufwuchsen, auf immer weniger Verständnis. Wo ausschließlich über die DDR und kaum oder gar nicht mit Zeitgenossen geredet wird, wo abgeurteilt statt beurteilt wird, ist es um die gerne beschworene »Einheit« nicht gut bestellt, um Günter Benser zu zitieren.

49 Texte aus mehreren Jahrzehnten versammelt Prokop in diesem Band. Darunter sind Buchbesprechungen, Vorträge und wissenschaftliche Beiträge, Artikel und Porträts, Interviews, Leserbriefe, Laudatien und Gedenkreden. Auch seltene Dokumente zu den vorgestellten Persönlichkeiten oder Sachverhalten werden präsentiert. Am Anfang des Bandes steht ein 1990 für die Weltbühne geschriebener Artikel, in dem die Hintergründe der Debatte um einen »besonderen deutschen Weg zum Sozialismus« in den Jahren 1946 bis 1948 beleuchtet werden. Anton Ackermann sei es mit dieser Orientierung nicht um ein anderes Gesellschaftsmodell als das des Sozialismus gegangen, sondern um einen auf die deutschen Nachkriegsverhältnisse bezogenen Weg dorthin, bilanziert Prokop. In anderen Texten geht es um den Naturwissenschaftler Manfred von Ardenne, den Zoologen Heinrich Dathe, den ersten Außenminister der DDR, Georg Dertinger, den Philosophen und Publizisten Wolfgang Harich, Erich Honecker, Hans Modrow, Walter Ulbricht. Nur bei wenigen der Porträtierten stellt man »glatte Karrieren« fest.

Heinrich Dathe (1910–1991) etwa gehörte als Direktor des 1954 gegründeten Tierparks in Berlin-Friedrichsfelde zu den bedeutendsten Zoodirektoren in Europa. Noch heute besticht die großräumige Anlage, die das Ideal eines »Volkstierparks« anstrebte, erschwinglich für alle Bürger und nicht dem Kostendeckungsprinzip unterworfen. Das war zu großen Teil das Verdienst Dathes, dessen Stimme die Hörer – auch im Westen übrigens wie ich als Kind – am Sonntag im Berliner Rundfunk vernehmen konnten. Ende 1990 regelrecht aus dem Amt gejagt, starb er wenige Tage nach seiner Entlassung.

Prokop gewährt, wie schon 2017 im Vorgängerband, wichtige, teils überraschende Einblicke in Tiefenschichten der DDR, in das Alltagsleben, aber auch in die politischen Strukturen. Er verdeutlicht Widersprüche und Hemmnisse, zeigt aber auch, wo die großen Chancen lagen. Die DDR hat es gegeben, und die Lebenswege ihrer Menschen zeigen, wie unzureichend die verordneten Sichtweisen sind.