Peter Kneffel/dpa Gewerkschaftsprotest vor dem Münchner Funkhaus (15.1.2019)

Manche kennen die mehr als 20 Jahre lang im WDR-Fernsehen übertragene Radiosendung vielleicht noch, in der Moderator Jürgen Domian jedes Problem seiner Anrufer in eine psychologische Frage verwandelte. Eine neue, aber ganz ähnliche Sendung, in der die Menschen »live« zu Domian ins Studio kommen, wurde am Freitag wegen eines Streiks der Rundfunkbeschäftigten nicht ausgestrahlt. Mehr als 2.000 Angestellte des Bayrischen, Norddeutschen, Westdeutschen und Saarländischen Rundfunks, des Deutschlandradios sowie von Radio Bremen legten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bis zum Sonnabend die Arbeit nieder. Vielerorts kam es zu Programmausfällen. So fehlten den WDR-Landesstudios aktuelle Reportagen. Deutschlandfunk Nova strahlte statt des eigentlich vorgesehenen ein altes Interview mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über »den Mauerfall« aus, wie Verdi-Sekretär Matthias von Fintel am Freitag gegenüber jW erklärte. Eine morgendliche »Tagesschau« musste ohne Hintergrundbilder auskommen. »Domian live« wurde durch Domian aus der Konserve ersetzt.

Natürlich geht es bei der Auseinandersetzung nicht um die Inhalte, die dort tagtäglich vermittelt werden. Es geht ums Geld. Verdi und der Deutsche Journalistenverband fordern für die Beschäftigten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine Erhöhung der Gehälter und Honorare um mindestens sechs Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Vorbild ist der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes der Länder (TVL), der ein Plus von acht Prozent bei einer Laufzeit von 33 Monaten vorsieht. Bisher orientierten sich die Entgelterhöhungen in den ARD-Anstalten immer am TVL. Das soll in dieser Entgeltrunde erstmals nicht mehr so sein. Fintel spricht deshalb von einer »grundsätzlichen Auseinandersetzung«, die »historisches Ausmaß« habe.

Warum, so Fintel, sollten Polizisten die Erhöhung bekommen, nicht aber Rundfunkbeschäftigte? Die sind bei Anstalten des öffentlichen Rechts angestellt, deren Vergütungen ebenso von den Landesregierungen bestimmt werden. Die Sender behaupten, dass eine Orientierung an den Steigerungen des öffentlichen Dienstes der Länder nicht mehr möglich sei. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm bot nach der letzten Intendantensitzung im September statt dessen einen »fairen Inflationsausgleich« für jeweils ein Jahr an. Ein Spitzengespräch zwischen den Sendern und Verdi Ende Oktober blieb ergebnislos.

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) empfiehlt den Landesparlamenten die Festsetzung des Rundfunkbeitrags, mit dem die Funkhäuser unter anderem die Gehälter der Beschäftigten finanzieren. »Die Festsetzung der Gebühren muss den ermittelten Kosten folgen«, sagte Fintel und sprach sich für eine Erhöhung aus. Letztendlich gehe es auch um die Frage, »wie wir Medienpolitik in Zukunft gestalten wollen«, so der Gewerkschafter. Es brauche angesichts des fortgesetzten Verlustes an Medienvielfalt einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk.