40.000 gegen Macron

Chen Yichen/XinHua/dpa Skibrille und Gasmaske zum Schutz vor eskalierender Polizeigewalt: »Gelbwesten«-Demonstranten am 8. Dezember 2018 in Paris

Brennende Barrikaden, demolierte Fahrzeuge, Wolken aus Tränengas und schwere Hiebe mit dem Polizeiknüppel – das 53. Protestwochenende der »Gilets jaunes« in Frankreich war erneut von Gewalt geprägt. In Paris, Lyon und anderen Großstädten des Landes gingen am ersten Jahrestag des Beginns der »Gelbwesten«-Proteste wieder rund 40.000 Menschen gegen die neoliberale Sozial- und Finanzpolitik der Regierung auf die Straßen und forderten den Rücktritt von Staatschef Emmanuel Macron.

Die Bürgerbewegung, die vor genau einem Jahr – am 17. November 2018 – ihre ersten Großdemonstrationen organisiert hatte und im vergangenen Dezember an manchen Tagen zeitweise mehr als eine Million Menschen mobilisierte, wurde an diesem Wochenende in Paris von rund 4.000 schwerbewaffneten und gepanzerten Polizisten in Schach gehalten. Auf Anweisung des Innenministeriums trieben Spezialeinheiten der CRS (Republikanische Sicherheitskompanie) am Samstag nachmittag in Paris die fast 5.000 Protestierenden mit Gummigeschossen und Tränengas auseinander. Metrostationen und das Einkaufszentrum »Les Halles«, in das sich Hunderte Menschen flüchten wollten, wurden abgeriegelt. Nach Angaben der Polizeipräfektur wurden 125 Personen vorläufig festgenommen. Am Place d’Italie im Süden der Hauptstadt verwüsteten Demonstranten eine Filiale der britischen HSBC-Bank, stürzten ein Polizeifahrzeug um, zündeten Barrikaden an und zertrümmerten ein Denkmal des Marschalls Alphonse Juin, eines Offiziers der sogenannten Befreiungsarmee, dessen Einheit in Italien gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft hatte.

Im Laufe der vergangenen zwölf Monate hielten die treuesten »Gelbwesten« jeden Samstag Verkehrsknotenpunkte des Landes besetzt, blockierten Hauptverkehrsstraßen und organisierten Protestzüge durch die Zentren der Großstädte. Polizeieinheiten nahmen in diesem Zeitraum mehr als 11.000 Menschen fest und sperrten sie tageweise ein. Von Macrons Innenministern Gérard Collomb und Christophe Castaner eingesetzte Schnellgerichte verurteilten bis heute rund 3.000 Demonstranten zu Haft- und Geldstrafen, meist wegen mutmaßlicher Sachbeschädigung und angeblichem Widerstand gegen die staatlichen »Ordnungskräfte«. Hunderte Demonstranten wurden Opfer der von Innenministerium und Präfektur geforderten und gebilligten Polizeigewalt.

In einem Artikel mit der Überschrift »Die harte Linie« zitierte die Pariser Tageszeitung Libération am vergangenen Freitag aus einem »internen Bericht« des Ministeriums, ein von Castaner gezeichnetes, 20 Seiten langes Dokument, in dem Macrons Mann fürs Grobe ein »Schema zur Aufrechterhaltung der Ordnung« im Land vorgibt. In dem Schriftstück heißt es: »Die Ordnungskräfte boten ein Beispiel von Professionalität, der Selbstbeherrschung und Kaltblütigkeit. (…) Man wollte glauben machen, der Einsatz von Flashball-Kanonen (LBD, Lanceur de balles de défense, jW) sei mit Polizeigewalt gleichzusetzen, dass der Abschuss von Granaten zum Auseinandertreiben (des Protests) Polizeigewalt sei und dass der Gebrauch des Gummiknüppels ebenfalls Polizeigewalt sei – aber das hieße, die Umstände und die Rahmenbedingungen zu vergessen.« Ein von der Zeitung befragter, namentlich nicht genannter Kommandant der Spezialeinheit CRS warnte dagegen: »Ich fürchte, dass wir bei einer dieser nächsten Operationen ›zur Aufrechterhaltung der Ordnung‹ auf der einen oder anderen Seite Tote zu beklagen haben werden.«

Die Opfer auf seiten der Demonstranten sind zahlreich. Der Einsatz der sogenannten Flashballs – aus handlichen Kanonen abgefeuerte, zylindrische 40-Millimeter-Hartgummigeschosse – führte bei nahezu 2.500 Menschen, die es bei der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung mit Castaners Truppen zu tun bekamen, zu schwersten Verletzungen im Gesicht und am Körper. Fünf Protestteilnehmern musste nach Angaben der Gesundheitsbehörden eine Hand amputiert werden, 24 Menschen verloren ein Auge. Der 38 Jahre alte Alexandre Frey, dem Polizisten am 8. Dezember 2018 sein linkes Auge zerstörten, sagte Journalisten am vergangenen Donnerstag: »Jeden Morgen denke ich an den, der geschossen hat, aber derjenige denkt nicht an mich – diese Leute wissen nicht, dass sie Lebensläufe zerstört haben.«

Der ehemalige Leiter der Augenheilkunde des Pariser Hospitals Lariboisière, Alain Gaudric, fordert seit Monaten ein Moratorium zum Gebrauch der LBD-Kanonen. In der britischen Wissenschaftszeitschrift The Lancet schrieb er: »Es gibt in den untersuchten (die Sehorgane betreffenden) Fällen verschiedene Verletzungsstufen. Aber in praktisch allen Fällen ist der Verlust der Sehkraft eines Auges zu beklagen.«