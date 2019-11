Rechte Gewalt nach Misserfolg

Björn Kietzmann Nazigegner am Samstag in Remagen

Insgesamt mehrere tausend Antifaschisten haben sich am Samstag in Remagen (Rheinland-Pfalz) und am Sonntag in Duisburg den Aufmärschen von Neonazis und Rassisten entgegengestellt. In beiden Städten blieben die Teilnehmerzahlen an den Demonstrationen der extremen Rechten weit hinter den Erwartungen der Organisatoren zurück. So folgten nur knapp 130 Rechte dem Aufruf verschiedener Splitterparteien und loser Zusammenschlüsse, in Remagen gegen angeblich von den Alliierten begangene Verbrechen zu demonstrieren.

Entschlossen, den Aufmarsch zu verhindern, zeigten sich rund 850 Antifaschisten. Ihnen gelang es an mehreren Stellen, die Route der Neonazis zu blockieren und den Beginn des Aufzugs um mehr als zwei Stunden zu verzögern. Auf dem Platz, auf dem die Auftaktkundgebung stattfinden sollte, war zudem von Unbekannten eine »übel stinkende Flüssigkeit« verteilt worden, wie das antifaschistische Bündnis »NS-Verherrlichung stoppen!« auf seiner Internetseite berichtet. Die Flüssigkeit habe erst durch einen Gefahrgutzug der Feuerwehr in voller ABC-Schutzmontur als Buttersäure identifiziert werden können, erklärte das Bündnis.

Im Nachgang der Proteste kam es am Bonner Hauptbahnhof zu Auseinandersetzungen zwischen Neonazis und Antifaschisten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Ultrarechten aus Remagen zurückfahrende Nazigegner bereits im Zug angegriffen.

In Duisburg demonstrierten dann am Sonntag mehrere hundert Antifaschisten gegen einen Aufmarsch von »Pegida NRW«, zu dem auch verschiedene »Bürgerwehren« und Mischszenen mobilisiert hatten. Unter anderem nahmen Anhänger der extrem rechten »Bruderschaft Deutschland« aus Düsseldorf an dem Aufzug von insgesamt rund 300 Personen teil. Die eingesetzte Polizei ging nach Augenzeugenberichten an mehreren Stellen mit Gewalt gegen protestierende Antifaschisten vor. Dabei sollen die Beamten auch Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt haben. Bis zum jW-Redaktionsschluss kam es zu mehreren Blockadeversuchen der Nazigegner. Auf einem Weihnachtsmarkt in der Nähe des Aufmarschortes der Rechten wurden Gegendemonstranten mit Beifallsbekundungen der Duisburger Bevölkerung bedacht. Zu den Protesten in der Ruhrgebietsmetropole hatte das antifaschistische Bündnis »Duisburg stellt sich quer!« aufgerufen.