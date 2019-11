Im Westen unerhört

Andrea Comas/REUTERS Wer behauptet, im Osten gäbe es keine fingerverknotende Gitarristik, hat keine Ahnung

Musiker, gar Gitarristen aus Ost- oder Südosteuropa? Wer kennt sie, nennt ihre Namen? Von Westeuropa aus hört man eher gen Westen. Alle guten Gitarristen scheinen aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien oder gar Amerika zu kommen, ganz so, als gäbe es im Osten keine fingerverknotende Gitarristik. Versuche des deutschen Jazzlabels Enja, den mazedonischen Saitenakrobaten Toni Kitanovski bekannt zu machen, verläpperten im Jahr 2006 mit dem Ende des Balkan-Booms sang- und klanglos.

In diesen Jahren, in denen zumindest südosteuropäische Blechblaskapellen wie die Fanfare Ciocarlia, der Frauenchor Le Mystère des Voix Bulgares oder die Musik von Emir Kusturica und Goran Bregovic ein Weilchen für Aufmerksamkeit sorgten, konnte man im Westen auch kurzzeitig den fabelhaften Klarinettisten Ivo Papasov hören. In Bulgarien gilt er als König der Hochzeitskappellen, mit einer Musik, die so lyrisch wie wild ist und mehrtägiges Feiern zulässt. In seiner Band zupfte Ateshkhan Yuseinov die Gitarre. Mittlerweile wird er in seinem Heimatland als Kultfigur gefeiert, für Bulgaren wichtiger als Eric Clapton und Jimi Hendrix für uns Westler.

Es wäre unredlich, für diese Popularität lediglich allemal beschränkten Nationalstolz geltend zu machen. Tatsächlich ist Yuseinov ebenfalls ein flinker Saitenkünstler, dessen Finger rasant über das Griffbrett seiner wahlweise akustischen oder elektrischen Gitarre eilen. Doch selbst mit feinster Fingerakrobatik wird heute niemand mehr zum Kultstar, auch in Bulgarien nicht. Genau hier, an der Fragestellung, was Yuseinov so besonders macht, trennt sich allerdings westlicher von östlichem Geschmack.

Im Zuge einer Westerweiterung des Hörvermögens mögen bulgarische Fans an ihm die Zugewandtheit zu westlichen Jazzrockskalen mitsamt gelungenen Beatbox-Experimenten bei gleichzeitiger Bewahrung östlichen Temperaments schätzen. Im Zuge einer Osterweiterung westeuropäischer Sensibilität hingegen könnten wir, neugierig auf exotische Klänge und noch nicht gänzlich überfüttert durch den Einheitsbrei westlicher Popmusik, an seinem balkanisierten Jazzrock begeisternd finden, wie er songdienlich eine bundlose Gitarre, eine Bouzouki oder eine Saz mit ins Spiel bringt, bei dem in der Melodieführung südosteuropäisches Flair, balkaneske Rhythmik und eine Spur Melancholie anklingen, wie sie sonst wo nicht zu haben sind. So gehört, ist dieses Album ein Plädoyer für die akustische Osterweiterung unserer Geschmacksgrenzen.