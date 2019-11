»Wir fordern alle dazu auf, die ›Halber 85‹ zu boykottieren«

Hannibal Hanschke/REUTERS Den Rechten keine Bühne: Antirassistische Demonstration in Chemnitz (1.9.2018)

Vor kurzem haben Sie eine Kampagne gestartet, die sich gegen die Betreiber der Veranstaltungshalle »Halber 85« in Magdeburg richtet. Dort hat man offenbar kein Problem, Räume an Rechte zu vergeben. Wer ist dort bisher zu Gast gewesen?

Die Halle wird seit 2003 von allen möglichen Personen, Vereinen, Firmen und Organisationen für verschiedenste Veranstaltungen genutzt. Seit 2014 finden dort auch Vorträge, Konferenzen und Wahlkampfveranstaltungen von rechtsradikalen Akteuren statt. Zu Beginn kam der AfD-Gründer Bernd Lucke, später dann der Rechtsaußen Götz Kubitschek und sein »Institut für Staatspolitik« sowie Jürgen Elsässer, Chefredakteur des rechten Magazins Compact. Neben der AfD und ihrer Jugendorganisation »Junge Alternative« sind dort die Hetzer Akif Pirincci, Thilo Sarrazin und weitere »Größen« aus dem neurechten Milieu aufgetreten.

Worin liegt für Sie politisch das Problem, wenn man an AfD, Compact & Co. Räume vergibt?

Wer an faschistische und rechtsradikale Personen und Organisationen Räume und Infrastruktur vermietet, bietet Personen mit menschenverachtenden Einstellungen eine Bühne, fördert diese und ist letztlich mitverantwortlich für Übergriffe auf Menschen, die nicht in das eingeschränkte Weltbild dieser Leute passen. Das ist dann die Umsetzung der dort propagierten Ideologie. Unverständlich ist zudem, wie man sich gleichzeitig daran noch finanziell bereichern kann.

Wer steht hinter Ihrer Kampagne?

Mit dabei sind diverse zivilgesellschaftliche Vereine, Gruppen und Einzelpersonen. Immer mehr Leute erkennen, dass es einen starken öffentlich Druck benötigt, um der rassistischen Hetze mitten in unserer Stadt Einhalt zu gebieten.

Der »Halber 85«-Betreiber ist der aus Niedersachsen stammende Hartmut Sychla. Ist er ein Freund der Rechten?

Zumindest wissen wir, dass der Betreiber kein Problem damit hat, seine Räumlichkeiten an Neonazis zu vermieten. Das verteidigt er sogar noch öffentlich. Geld spielt dabei vermutlich eine nicht unerhebliche Rolle.

Die Veranstaltungshalle liegt im Stadtteil Sudenburg, von dem zu hören ist, es gebe regelmäßig Probleme mit Neonazis. Was ist da dran?

Weniger als hundert Meter entfernt von der »Halber 85« befindet sich ein Laden der Neonaziklamottenmarke »Thor Steinar«. Ebenfalls in der Halberstädter Straße hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann ein Bürgerbüro. Dieses soll zum Ende des Monats ausziehen, da sich auch gegen dieses Objekt Widerstand geregt und der Vermieter in der Folge nun den Mietvertrag aufgekündigt hat. Im Stadtteil Sudenburg wohnen außerdem diverse stadtbekannte Neonazis, die auch für die Aufmärsche in der jüngeren Vergangenheit verantwortlich sind. Zudem kommt es dort auch zu rassistischen Übergriffen und Angriffen auf Andersdenkende.

Was braucht es aus Ihrer Sicht, um dem rechten Treiben Einhalt zu gebieten?

Wir fordern alle Vereine, Firmen und sonstige Organisationen dazu auf, die »Halber 85« als Veranstaltungshalle zu boykottieren. Wenn ich meine Firmenweihnachtsfeier in einer Räumlichkeit organisiere, wo am Tag vorher vielleicht noch die Waffen-SS hochgelobt worden ist, dann trage ich zu einer Normalisierung dieser Ideologie bei. Der Druck auf den Betreiber muss weiter erhöht werden.

Wir wollen weiterhin Aufklärung betreiben, da viele nicht wissen, was dort überhaupt für Veranstaltungen stattfinden. Für diesen Sonnabend planen wir mit verschiedenen Gruppen und Organisationen wie »Fridays for Future« unter dem Motto »Fakten statt Fake News« eine Demo gegen Klimawandelleugner und neue Nazis. An diesem Tag findet in der »Halber 85« die nächste Compact-Veranstaltung mit dem Titel »Konferenz gegen den Klimawahn« statt. Gäste unter anderem: Martin Sellner, Chef der Identitären Bewegung, und Neonazirapper Chris Ares.