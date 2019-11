Ausziehen statt Ausziehen

Paul Zinken/dpa Infolge der lautstarken Proteste wurde der Gerichtssaal geräumt. Die »Liebig 34« wurde es noch nicht

Das Urteil sei bereits vorgezeichnet – so stand es auf einem Flyer, der am Freitag in Berlin die Runde machte. An diesem Tag fand am Landgericht der Räumungsprozess gegen die »Liebig 34« statt. Hinter dem Namen verbirgt sich ein linkes Hausprojekt mit fast 30jähriger Geschichte. Am Ende des Verhandlungstags kam es dann doch zu einer kleineren Überraschung: Ein Urteil wurde nicht gesprochen.

Das auch außerhalb Berlins bekannte Hausprojekt liegt an der Ecke Liebigstraße/Rigaer Straße im Ortsteil Friedrichshain. Bereits am 31. Dezember 2018 war der zehnjährige Pachtvertrag für das Eckhaus ausgelaufen, wie es in einer Mitteilung der sich selbst »anarcha-queer-feministisch« nennenden Bewohnerinnen heißt. Ausgezogen seien sie daraufhin aber nicht. Der Hauseigentümer Gijora Padovicz habe das Vertragsverhältnis von vornherein nicht verlängern wollen und die seit 1990 dort bestehende Hausgemeinschaft absichtlich mit einem befristeten Pachtvertrag wie ein Gewerbe behandelt, was diese zu keinem Zeitpunkt gewesen sei. Ihnen zugestanden hätte dagegen ein Wohnraummietvertrag, betonen die Bewohnerinnen.

Der Verhandlungstag begann verzögert. Verschiedenen Berichten zufolge war der Bereich um das Gericht vorübergehend gesperrt worden, weil ein »verdächtiger Gegenstand« vor dem Eingang gefunden worden war. Zudem sei die Fassade beschmiert worden. Später wurde die Verhandlung unterbrochen und der Saal geräumt, nachdem Prozessbesucherinnen laut geschrien und sich teilweise entkleidet hätten. Auf Aufnahmen des RBB ist zu sehen, wie Polizisten zwei laut rufende Frauen mit freiem Oberkörper aus dem Raum zerren. Darüber hinaus sei eine Person auf den Besucherbänken ohnmächtig geworden und habe zwischenzeitlich behandelt werden müssen.

Ein Prozessbeobachter bestätigte die Berichte gegenüber junge Welt. Vor dem Gerichtsgebäude hätten etwa 100 Menschen mit Parolen wie »Liebig bleibt« lautstark gegen die drohende Räumung protestiert. Im Laufe des Tages sei ein Teil der Gruppe von der Polizei umstellt worden. Später hätten alle Personen, die die Polizei als männlich identifizierte, den »Kessel« verlassen dürfen. Den übriggebliebenen Frauen – aufgrund ihres Geschlechts in der Angelegenheit verdächtig – sei mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs gedroht worden. Er habe mehrere Festnahmen gesehen, so der Prozessbeobachter. Im Verlauf des Verfahrens habe der Anwalt der »Liebig 34« eine Vertagung beantragt, die Gegenseite wiederum ein Versäumnisurteil gefordert. Hintergrund sei demnach, dass eine Mandantin aus den Reihen der Hausbewohnerinnen nicht im Saal erscheinen konnte – weil sie vor dem Gebäude von der Polizei angegangen worden sei. Am späten Nachmittag dann bestätigte ein Gerichtssprecher gegenüber jW, dass der Prozess am 13. Dezember fortgesetzt werde.

Die Geschichte der »Liebig 34« steht exemplarisch für das, was nicht nur in der Hauptstadt ständig passiert: Alternative Projekte, die die Fragen des Wohnens, Arbeitens und generellen Zusammenlebens politisch beantworten und sich gegen bürgerliches Recht, kapitalistische Konkurrenz und vorherrschende Geschlechternormen wenden, werden verdrängt. In ihrer Mitteilung gehen die Bewohnerinnen auch auf das sich verändernde Stadtbild ein: »Die Wohnungen sind sehr viel teurer geworden, viele frühere Mieter*innen sind weggezogen, und alte Kiezstrukturen sind dadurch zerstört worden.« Die Befürchtung: »Auch die ›Liebig 34‹ wird saniert und dann in kleine Eigentumswohnungen geteilt und teuer verkauft werden.«

Vor elf Jahren habe die Hausgemeinschaft das Gebäude selbst kaufen wollen. Es sei damals allerdings für 600.000 Euro an Padovicz gegangen, der nach ihren Angaben allein in Friedrichshain mindestens 200 Immobilien besitze. Mittlerweile habe man an ihn 570.140,31 Euro Miete überwiesen, rechnen die Bewohnerinnen vor. Zudem habe man die Instandhaltung des Hauses selbst übernommen. Nach ihren Angaben leben in dem Haus »ungefähr 20 Menschen gemeinsam in Selbstverwaltung und ohne Cis-Männer«. Der Begriff »Cis« bezeichnet Personen, die sich mit dem bei ihrer Geburt augenscheinlichen Geschlecht identifizieren; sie stehen damit im Gegensatz zu sogenannten Transgendern.

Am späten Nachmittag fand vor der »Liebig 34« eine öffentliche Pressekonferenz statt. Während mehrere Polizeiwannen vorbeirauschten, fassten die Bewohnerinnen sowie der Anwalt die Ereignisse des Tages zusammen. Wie genau es in den kommenden Wochen weitergehen wird, scheint alles andere als entschieden.