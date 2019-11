Frauenrechte unverbindlich betont

AP/dpa Amina Mohammed, stellvertretende UN-Generalsekretärin (Kapstadt, 5.9.2019)

Um das Wachstum der Weltbevölkerung zu begrenzen, haben Beteiligte einer UN-Konferenz in Nairobi versprochen, die Rechte von Frauen zu stärken. »Den Zeitpunkt und die Zahl der Kinder zu bestimmen ist ein Menschenrecht«, sagte die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina Mohammed bei der Eröffnung der dreitägigen UN-Weltbevölkerungskonferenz am Dienstag. Aus deutscher Sicht sei das Bevölkerungswachstum »eine der zentralen Fragen, die wir in der Entwicklungspolitik zu betrachten haben«, betonte Maria Flachsbarth, Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, gegenüber der Deutschen Presseagentur. Derzeit leben 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt, bis 2050 werden es nach einer UN-Prognose fast zehn Milliarden sein. In Afrika soll sich demnach die Bevölkerung bis dahin verdoppeln. Das stelle letztlich alle Entwicklungsziele in Frage, so Flachsbarth. Zwei Schlüssel, um die hohen Geburtenzahlen zu reduzieren, seien der Zugang zu Bildung und die Gesundheitsversorgung, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) dem Deutschlandfunk. »Mit diesen zwei Faktoren sinkt die Kinderzahl pro Frau automatisch.«

Eine bindende Abschlusserklärung der am Donnerstag beendeten Konferenz gibt es jedoch nicht. Bereits auf der UN-Weltbevölkerungskonferenz in Kairo vor 25 Jahren verabschiedeten 179 Staaten ein Aktionsprogramm, das unter anderem vorsieht, die Müttersterblichkeit zu reduzieren und den Zugang zu Familienplanung zu verbessern.

Der Vatikan, der 1994 bei dem Gipfel vertreten war, nahm dieses Jahr nicht an dem Treffen in der kenianischen Hauptstadt teil. Die Entscheidung für »kontroverse und spaltende« Schwerpunktthemen sei bedauerlich, hatte das UN-Büro des Vatikans am vergangenen Freitag mitgeteilt. (dpa/jW)