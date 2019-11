Monika Skolimowska/dpa Eiserne Muskeln zum Knuddeln: Käptn Rummelsnuff

Den 30. Maueröffnungsjahrestag feierte ich mit meiner Freundin Petra beim Rummelsnuff-Konzert im Berliner Nuke-Klub. Als Vorband spielte die Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot, und Petra und ich hatten uns vorfreudig auf eine volle Stunde Kampf- und Arbeiterlieder schmettern eingestellt. Wir wurden enttäuscht, und meinetwegen kann sich die Truppe ab jetzt Berliner Hochzeitskapelle Schwarz-Rot-Gold nennen.

In der Umbaupause gab’s eine Runde Knoblauchkorn für alle am Bühnenrand, dann trat die Mannschaft an: Kosänger Christian Asbach (Schnauzbart, Tennissocken, auberginenfarbener Slip), Häusi »Eisenkumpel« am Laptop (würde später auf der Bühne einarmige Liegestütze machen und mit der freien Hand ein Sternburg trinken), Akkordeonmatrose Bernd Butz (der als einziger bis zum Schluss Bügelfaltenhose und GST-Trainingsjacke anbehalten sollte), und er selbst: Rummelsnuff, Roger Baptist, der martialisch aussehende Stiernacken mit den eisernen Muskeln – den am liebsten alle knuddeln würden.

Der »Käptn« nahm uns mit »… bis Kamtschatka folgst du ihm«, wir holten »die Buddel aus dem Spind«, denn salzig war der Wind, und dann, »Gerüstbauer, bau auf, bau auf«. Auch sangen sie das sowjetische Soldatenlied »Пой, солдат, пой« (Sing, Soldat, sing), komplett auf russisch. Mit fortschreitendem Programm wurden erst die Dynamo-Trainingsjacken, dann die farbigen Feinrippunterhemden ausgezogen, bei den Kopfbedeckungen jedoch wechselte man den Liedern entsprechend zwischen Volksmarine-, GST-, sowjetischen Offiziers- und Budjonny-Mützen.

Vor der Bühne drängten sich Männer mittleren Alters und streckten dem »Käptn« verzückt die Arme entgegen. Sie wären so gern wie er gewesen, aber dazu, nun ja, müssten sie noch etwas »pumpen«, in »der Halle am-Ran-de-von-Ber-lin«. Beim Lied von der Bratwurstzange, welche die Thüringer Männer nicht brauchen, denn sie »wenden scheulos mit der Hand, mit-der-Hand!«, warfen alle die Hände in die Höhe, wir auch, aber waren wir überhaupt gemeint? Egal, wir standen so gut wie in der ersten Reihe, und was uns geboten wurde, kommentierte Petra mit einem begeisterten: »Das ist ja unglaublich!«