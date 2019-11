Gemeinsames Stoppsignal

Bernd von Jutrczenka/dpa Abberufen: AfD-Politiker Brandner

Der Rechtsausschuss des Bundestags hat am Mittwoch den AfD-Politiker Stephan Brandner als Vorsitzenden abgewählt. Mit Ausnahme der AfD-Abgeordneten stimmten alle Ausschussmitglieder für die Abberufung des 53jährigen. Er hatte das Amt im Januar 2018 angetreten und zum Beispiel genutzt, um die Abschaffung der erst im Vorjahr eingeführten »Ehe für alle« und die Festschreibung von »Deutsch als Landessprache« im Grundgesetz zu beantragen. Hintergrund des bisher in der Parlamentsgeschichte einmaligen Abwahlvorgangs waren aber Brandners Ausfälle in »sozialen Netzwerken«.

Bereits im Oktober hatte der Jurist für Kopfschütteln und Empörung gesorgt, indem er den antisemitischen Charakter des Anschlags auf die Synagoge in Halle in Zweifel gezogen hatte. Der Täter hatte seinen Frust gegen Zufallsopfer gerichtet und zwei Menschen außerhalb des jüdischen Gebetshauses getötet, nachdem es ihm nicht gelungen war, in das Gebäude einzudringen. Brandner hatte dazu am 11. Oktober den Tweet eines anderen Nutzers weiterverbreitet, der das ursprüngliche Anschlagsziel verschwiegen hatte: »Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?« hieß es darin. Schließlich seien ja eine »Deutsche, die gern Volksmusik hörte«, und ein »Biodeutscher« Opfer des »Amokläufers von Halle« geworden.

Zuletzt hatte Brandner in einem eigenen Tweet die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger Udo Lindenberg als »Judaslohn« bezeichnet.

»Die Abberufung von Brandner ist ein klares Signal gegen Hetze und Hass – wir geben dem Amt damit endlich seine Würde zurück«, erklärte der Obmann der Unionsfraktion im Rechtsausschuss des Bundestags, Jan-Marco Luczak, am Mittwoch laut einem Bericht der ARD-»Tagesschau«.

»Es hat sich ausgehetzt für Herrn Brandner. Die demokratischen Fraktionen haben heute gemeinsam ein Stoppsignal gesendet«, teilte der Obmann der Fraktion Die Linke, Niema Movassat, dazu mit. »Stephan Brandners Hetze, Rassismus und die Verbreitung antisemitischer Tweets durch ihn haben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit wichtigen zivilgesellschaftlichen Partnern für den Ausschuss unmöglich gemacht. Eine Abberufung war der einzige Weg, das Vertrauen wiederherzustellen«, so Movassat.

Brandner selbst hatte am Dienstag betont, er sehe keinen Anlass, inhaltlich »zurückzurudern«. Er sei der Überzeugung, »dass man zu seiner Meinung stehen muss«, sagte er nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur.

Erwartungsgemäß reagierten er selbst und seine Parteifreunde am Mittwoch mit Unverständnis auf die Abberufung. »Warum wurde Herr Brandner abgewählt?« sprach dieser im Anschluss von sich in der dritten Person. »Weil ich mitnichten der schlechteste Ausschussvorsitzende war seit 70 Jahren, ich vermute, ich war der beste.« Die »Altparteien« hätten dies einfach nicht ertragen können, erklärte Brandner vor Journalisten. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland nannte die Abwahl »eine Mischung aus Dummheit und Anmaßung«.