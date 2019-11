Melancholie und Massenhysterie

jW

jW-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus Ost und West erinnern sich an die Zeit rund um den 9. November 1989. Dietmar Koschmieder war damals freier Journalist und Bezirksleiter der sozialistischen Kinderorganisation Junge Pioniere Baden-Württemberg, heute ist er Geschäftsführer des Verlags 8. Mai, in dem die junge Welt erscheint.

Der Bezirk Dresden war der DDR-Partnerbezirk der DKP Baden-Württemberg. Eine der gemeinsamen Aktivitäten: das jährliche Kinderferienlager in der Sächsischen Schweiz. Im Sommer 1989 organisieren wir dort erstmals auch ein Jugendcamp. Zwar ist die Stimmung bereits recht eigenartig, nicht wenige der FDJ-Genossinnen und -Genossen sind verunsichert, ihre Stimmung schwankt zwischen Melancholie und Resignation. Aber die Jugendfreizeit ist für alle eine interessante Erfahrung, wir verabreden uns zu einem Auswertungstreffen vom 5. bis 7. November 1989 – wegen der grundsätzlichen Bedeutung beim Zentralrat der FDJ in Berlin.

Die Begegnung findet statt, trotz der dramatischen Entwicklung. Am 5. November werde ich am »Tränenpalast« in der Friedrichstraße abgeholt und in einem Gästehaus am Rande der Stadt untergebracht – hier fühlt man sich einigermaßen sicher, obwohl andere Gästehäuser schon vom aufgebrachten Mob gestürmt wurden. Mein Gesprächspartner pendelt zwischen provisorisch eingerichteten »runden Tischen« mit Oppositionskräften, Krisensitzungen und dem Gästehaus hin und her. Eine Strategie, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse noch zu retten sind, gibt es offensichtlich nicht. Es geht zu diesem Zeitpunkt nur noch darum, das Schlimmste zu verhindern.

Wir werten Reden von der Kundgebung am Alexanderplatz vom 4. November aus. Viele Intellektuelle, Arbeiter, Künstler, Genossinnen und Genossen glauben, einen Aufbruch zu erleben, der zu einer progressiven Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie führen könnte. Sie unterschätzen den Klassengegner, und die brutale Variante der Massenhysterie, die Teile der DDR-Bevölkerung erfasst hat. Mein Gesprächspartner berichtet von den Ereignissen in und um die Prager BRD-Botschaft in jenem Sommer. Von den vielen verlassenen Trabis in den Straßen. Und dass aus manchen sogar tote Kleinkinder geborgen wurden: Beim Überwinden der Botschaftsmauern waren sie hinderlich, sie verdursteten oder kollabierten in der angestauten Hitze der Fahrzeuge.

Auf der Rückfahrt von diesem Treffen erfahre ich dann von der Grenzöffnung. DDR-Bürger können ab sofort uneingeschränkt in die BRD reisen, Diebe des Volkseigentums sowie ihre Handlanger (darunter auch Nazis) umgekehrt ungehindert in die noch sozialistische DDR. Ein zweites gemeinsames Jugendcamp findet nicht statt. Aber die Tradition der Kinderferienlager wird bis heute aufrechterhalten, die sozialistische Kinderorganisation Junge Pioniere in »Rote Peperoni« umbenannt. Im Sommer 1990 findet die Kinderfreizeit ein letztes Mal in Sachsen statt, wo Westnazis bereits »national befreite Zonen« eingerichtet haben.