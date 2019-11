Nowicki, Naumann Jubel der Woche. Von Jegor Jublimov

Hubert Link/dpa Wann ruft der Mörder an? Die Kommissare Beck (Günter Naumann, r.) und Grawe (Andreas Schmidt-Schaller) an der Abhöranlage im »Polizeiruf 110« vom 12. April 1991

Der Resonanzboden seiner schauspielerischen Arbeit bestehe aus Großherzigkeit, Güte und Menschenfreundlichkeit, sagte Defa-Regisseurin Iris Gusner in ihrer Laudatio, als der polnische Publikumsliebling Jan Nowicki im Frühjahr mit dem Ehrenpreis des Neiße-Filmfestivals ausgezeichnet wurde. Er hatte 1988 in Gusners Ehekomödie »Ich liebe dich – April, April« einen deutschen Professor gespielt. Der Schauspieler, der gestern 80 Jahre alt wurde, hat seit 1964 in Filmen so bekannter polnischer Regisseure wie Aleksander Ford, Jerzy Skolimowski und Krzysztof Zanussi gespielt und war in der DDR häufig zu bewundern. Wojciech Has’ Film »Sanatorium zur Todesanzeige« mit Nowicki in der Hauptrolle wurde 1973 in Cannes prämiert. Seit er 1976 eine Hauptrolle in Marta Meszaros’ Film »Neun Monate« gespielt hatte, trat er häufiger in ungarischen Filmen auf und lebte mit der Regisseurin viele Jahre lang zusammen. Nowicki hatte 2008 für die Hauptrolle in einem Film von Jacek Blawut, der – wie leider üblich – in der Bundesrepublik nicht zu sehen war, den polnischen Filmpreis gewonnen und stand auch in diesem Jahr in einer kleinen Rolle wieder vor der Kamera.

Ende der achtziger Jahre wurde der Kriminalist Hauptmann Beck im »Polizeiruf 110« etabliert; er überstand den Anschluss und konnte als Oberkommissar Beck weitermachen. Seinen letzten Einsatz hatte er 1997 unter der Regie von Andreas Dresen in »Der Tausch«. Schauspieler Günter Naumann war zuvor auch Zeuge, Verdächtiger und Täter in der Reihe gewesen. Der 1925 geborene Naumann wollte eigentlich Architekt werden, aber der Krieg verhinderte das. In den fünfziger Jahren studierte er Schauspiel, debütierte in seiner gerade in Karl-Marx-Stadt umbenannten Heimatstadt Chemnitz, ehe er 1957 ans Berliner Ensemble wechselte, weil dort Arbeiterdarsteller gebraucht wurden und er dem Typ entsprach. Auch als er ab 1970 ausschließlich für Film und Fernsehen arbeitete, verkörperte er oft Arbeiter, Brigadiers, Ingenieure, darunter auch gebrochene Charaktere wie in »Lachtauben weinen nicht« (1979). Seine ersten größeren Filmrollen spielte Naumann als bulgarischer Interbrigadist in Frank Beyers »Fünf Patronenhülsen« (1960) und als kommunistischer Arbeiter in Konrad Wolfs »Professor Mamlock« (1961). Doch Naumann hatte eine breite Palette, spielte in Märchenfilmen, Literatur­adaptionen oder gab historische Figuren wie den Heeresreformer Gneisenau und den Arzt Robert Koch. Unvergessen bleibt sein Chief in der Erfolgsserie »Zur See« (1974). Wenige Tage, bevor Naumann heute vor zehn Jahren starb, konnte er noch mit seiner Frau Christa die diamantene Hochzeit feiern.