Nachschlag: Kein Zufall

Rainer Klostermeier/AP Photo Die sogenannte Treuhandanstalt war das Vehikel der Westeliten zur Ausplünderung des Anschlussgebiets: Hier protestieren Arbeiter aus Bischofferode gegen die Schließung ihres Kaliwerks (Berlin, 1993)

Zum 30. Jubiläum des »Mauerfalls« nahmen die Satiriker Max Uthoff und Claus von Wagner die offizielle Geschichtsschreibung aufs Korn, die gerade zur Hochform aufläuft, um die Arbeit der »Treuhandanstalt« schön- und die von ihr abgewickelte DDR schlechtzureden. Da dürfte kein Auge trocken geblieben sein, als Uthoff vormachte, wie das DDR-Vermögen verhökert und den zumeist aus der BRD stammenden Kaufinteressenten auf alle Rückfragen gleichklingend versichert wurde, dass der Staat schon für sämtliche Risiken einstehen werde. Ergebnis: Der Ausverkauf fuhr ein dickes Minus ein. Interessant war in diesem Zusammenhang der Hinweis auf den »SPD-Höcke« Thilo Sarrazin. Schließlich spricht alles dafür, dass die von ihm seinerzeit mit propagierte Währungsunion nicht »voreilig« war oder »missglückt«, sondern von Anfang an dazu diente, die DDR-Wirtschaft zu ruinieren und den Westeliten die Taschen zu füllen. Auch das Aufkommen der extremen Rechten ist in dieser Perspektive alles andere als zufällig. (jt)