Absturz in Hartz IV bremsen

Jan Woitas/zb/dpa Die Bundesagentur für Arbeit hat 2018 6,2 Milliarden Euro gehortet

Nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am Dienstag Hartz-IV-Sanktionen von mehr als 30 Prozent zum Verstoß gegen die Menschenwürde erklärt hatte, legte die Fraktion Die Linke im Bundestag am Mittwoch mit einem »Konzept zur Stärkung der Arbeitslosenversicherung« nach. Sie will, wie es darin heißt, »möglichst viele Menschen besser gegen das Risiko der Arbeitslosigkeit absichern«. Jüngere Lohnabhängige mit kürzeren Erwerbsbiographien sollten demnach schneller einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld I (ALG I) erhalten. Mit einem zusätzlichen »ALG plus« will sie Ältere zudem vor dem raschen Fall ins Hartz-IV-System bewahren. Das am Mittwoch veröffentliche Konzept sei Grundlage für einen späteren Antrag im Parlament, sagte ein Sprecher der Fraktion gegenüber jW.

Zunächst bekräftigt die Fraktion in dem Papier bisherige Forderungen für Verbesserungen beim ALG I. Danach soll bereits zwei Monate lang diese Versicherungsleistung erhalten, wer in den zurückliegenden drei Jahren vier Monate lang sozialversicherungspflichtig tätig war. Im Verhältnis zwei zu eins soll dann der ALG-I-Anspruch steigen, bis nach einer Beschäftigungsdauer von 24 Monaten ein Jahr Leistungsbezug erreicht wird. Für jedes weitere Arbeitsjahr soll es einen Monat länger Geld geben. Bisher müssen Betroffene in den letzten zwei Jahren mindestens zwölf Monate lang eingezahlt haben, um ein halbes Jahr ALG I zu erhalten. Nach zwei Arbeitsjahren gibt es ein Jahr Geld. Bei dem von der SPD auf den Weg gebrachten »Qualifizierungschancengesetz« zählen ab 2020 die letzten 30 Monate.

Auch für Ältere will die Linke einiges verbessern. Derzeit bekommen über 50jährige nach mindestens 30 Monaten Beschäftigung 15 Monate lang ALG I. Ab dem 55. Geburtstag und einer Erwerbsdauer von wenigstens drei Jahren steigt der Leistungsanspruch auf anderthalb Jahre. Wer das 58. Lebensjahr vollendet und minimal vier Jahre eingezahlt hat, bekommt schließlich zwei Jahre ALG I. Nach dem Willen der Linksfraktion wären über 50jährige 18 Monate, über 55jährige zwei Jahre und über 60jährige drei Jahre lang abgesichert. Insgesamt will die Partei die ALG-I-Höhe von derzeit 60 Prozent vom früheren Lohn für Kinderlose und 67 Prozent für Erwerbslose mit Kind auf insgesamt 68 Prozent anheben.

Das ALG plus in Höhe von 58 Prozent vom letzten Lohn soll, wie die Autoren erklären, unmittelbar im Anschluss daran genauso lange wie zuvor ALG I gezahlt werden. Nur, wer mehr als 30 Jahre lang beschäftigt war, würde einen unbefristeten Anspruch auf die neue Leistung erhalten. »Wir wollen damit einen Zwischenschritt einbauen, der die Lebensleistung anerkennt und den Beschäftigten die Angst davor nimmt, allzu schnell in das Hartz-IV-System zu rutschen«, erklärte der Fraktionssprecher dazu.

Im Unterschied zur früheren Arbeitslosenhilfe, die aus Steuermitteln stammte, soll das ALG plus aus dem Versicherungsbudget der Bundesagentur für Arbeit (BA) fließen. Die BA hatte in den letzten Jahren hohe Rücklagen aus Beiträgen angehäuft. Bis Ende 2018 hatte sie 23,5 Milliarden Euro gehortet, vergangenes Jahr betrug ihr Überschuss 6,2 Milliarden Euro.

Die Linke-Fraktion fordert ferner ein Zurück zu sozialeren Standards. Zumutbar dürfe nur noch ein Job sein, der nicht schlechter bezahlt wird, als die vorangegangene Arbeit, heißt es. Auch die ein- bis zwölfwöchigen Sperrzeiten will sie abschaffen. Diese verhängt die BA sehr häufig, wenn Betroffene sich zu spät nach ihrer Entlassung melden, selbst ihren Job gekündigt haben oder ein nach Ansicht der Behörde zumutbares Jobangebot ablehnen. Insgesamt befanden sich im August 2019 rund 812.000 Menschen im ALG-I-System, rund 66.000 davon waren gesperrt.

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Susanne Ferschl, sieht das Konzept als wichtigen Schritt zur Stärkung der Rechte von Beschäftigten. Wer länger einer Lohnarbeit nachgegangen sei, müsse auch länger sozial abgesichert sein.