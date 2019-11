Zuhören lernen

jW

jW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ost und West erinnern sich an die Zeit rund um den 9. November 1989. Im fünften Teil der Serie blickt Regina Sommer zurück. Sie war damals Leiterin der Abteilung Leserpost der Jungen Welt. Heute leitet sie den Bereich Schlussredaktion.

Ich hatte in der Junge-Welt-Redaktion im Haus des Berliner Verlages in der Karl-Liebknecht-Straße noch die Übertragung der Pressekonferenz mit dem Sprecher der Regierung, Günter Schabowski, angeschaut und war etwas irritiert ob der dort sichtbaren Verwirrung auf dem Podium wie im Saal, als über neue Reiseregelungen für DDR-Bürger informiert wurde. Wir hatten wenige Tage zuvor den Gesetzentwurf veröffentlicht. Es sollte alles seinen geregelten Gang gehen. Soweit ist meine Erinnerung wohl in Ordnung. Danach, dachte ich bis heute, war ich bei der Premiere des Heiner-Carow-Film »Coming out« im Kino International. Tatsächlich habe ich dieses berührende Plädoyer für Toleranz erst einige Wochen später gesehen, verrät mir mein wieder herausgekramtes Tagebuch. Das Gedächtnis ist eine ganz eigene Geschichtsverarbeitungstelle. Deshalb hier meine nur leicht gekürzten Aufzeichnungen vom 9. November 1989:

Berlin ist offen. 23 Uhr, und Auto für Auto rollt zur Sonnenallee. Meine Güte, die Leute gebärden sich wie wild, als hätten sie sich jahrelang an Gitterstäben gerieben.

Als Schabo die zeitweise Reiseregelung bei der Pressekonferenz verkündete, war’s draußen ruhig, weil unklar war, ob Pass und Visum nötig sind. Jetzt haben die »Tagesthemen« verkündet, es gehe mit PA, und nun rollt die unendliche Schlange.

Noch ein »Bonbon«. Ein Leipziger Arzt, der auch an uns geschrieben hatte, und den plötzlichen Weggang eines Arztehepaares aus seiner Poliklinik Ost beklagte, vor allem, weil sie gegangen waren, obwohl er sich so heftig um ihre Probleme bemüht hatte. Er hat seinen Brief auch an die »Tagesthemen« geschickt, steht zum Interview Leipzig–Bonn bereit. Das wäre alles erträglich, hätte es nicht gleich nach Erscheinen des Beitrages einen Anruf eines seiner ehemaligen Kollegen (der allerdings nicht gen Westen, sondern wegen des Chefs nur aus der Poliklinik weggegangen war) gegeben. Er erzählte von der tatsächlichen Karriere des Dr. B., der seine Promotion mit falschen Untersuchungsergebnissen erschlichen hat, wegen Arbeitsbummelei belangt und trotzdem mit imaginärem Rückenwind Ärztlicher Direktor wurde. Als das vor den Wahlen als Grund angegeben wurde, ihn nicht in die Stadtverordnetenversammlung zu wählen, gab’s für den Protestierer nach erfolgter Wahl eine Verleumdungsklage. Aufgrund der vorliegenden Dokumente wurde sie niedergeschlagen, aber Herr Doktor ist immer noch Abgeordneter der LDPD (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands, jW) und produziert sich nun auch noch vor Westkameras. (…)

Was ist das für eine Zeit – so voller Hoffnung, aber auch Schmutz. Der größte kommt dabei leider in der eigenen Partei hoch. Eine Quittung die Protestdemo vergangenen Samstag (4.11.) auf dem Alex. Pfiffe und »Aufhören«-Rufe nicht nur für Schabo, sondern auch für Markus Wolf. Dialog heißt für einige, nicht einmal ausreden lassen, geschweige denn zuhören. Jetzt muss man jeden einzelnen wieder gewinnen fürs Zuhören und für gemeinsames sinnvolles Tun. Mit halbherzigen Entscheidungen wie gestern die Wiederwahl von 50 Prozent der alten Politbüro-Mitglieder durch das alte ZK, ist Vertrauen nicht zu gewinnen.

Auch in der Redaktion beschäftigen wir uns mehr mit dem Tag und mit der Zukunft, als mit der notwendigen gründlichen Analyse des Gewesenen zu beginnen. Und »nebenbei« wachsen mir die täglich 500 bis 600 Briefe über den Kopf. (…)