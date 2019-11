Ad Vitam/Doria Cinematografica/arte Alessandro (Lou Castel, l.) heckt einen Mordsplan aus: »Mit der Faust in der Tasche«

All unsere Wünsche

Franzosen können das, Gesellschaftliches mit Privatem verbinden: Claire ist eine junge Richterin am Gerichtshof von Lyon, glücklich verheiratet, zwei Kinder. In einer Gerichtsverhandlung begegnet sie Céline, Mutter der Freundin ihrer Tochter. Céline ist überschuldet. Gleichzeitig macht sie die Bekanntschaft mit Stéphane, einem illusionslosen Richter, den sie zum Mitkämpfer gegen das Phänomen der Überschuldung macht. F 2011.

Arte, 20.15

The River King

Das ist ein wenig ein Tip ins Blaue. Aber wir haben das Gefühl, dass die Kritik recht hat, wenn sie meint, der vielschichtige, frostige und kunstvoll fotografierte Thriller nach dem Roman von Alice Hoffman komme ohne Effekthascherei aus. Die Kleinstadtpolizisten Joey und Abel untersuchen den Tod des 17jährigen Eliteschülers Gus Pierce. Dessen Leiche wurde aus einem Wildbach gezogen, die Schule geht von einem Suizid aus. Unter seinen Mitschülern galt Gus als Verlierer, mit dem niemand etwas anfangen konnte. Lediglich die Lehrerin Betsy Chase und Carlin, die mit August befreundet war, vermuten ein Verbrechen. GB/CDN 2005.

Tele 5, 20.15

Maischberger

Die Maischbergerin, Dunja Hayali, Markus Lanz – sie alle machen heute mehr oder weniger gleichzeitig einfach alle weiter, es wird gequatscht auf allen Kanälen, was schön wäre, wenn das Land in seiner Vielfalt sich hier wiederfände und wenigstens, wenn es schon sein muss, Sozialpolitik betrieben würde: Wem gehört was und warum, die Urfrage. Aber nein, darum geht es nicht. Und irgendwie scheint sich das Format ja zu lohnen, kostennutzenmäßig.

Das Erste, 22.45

Mit der Faust in der Tasche

Alessandro ist Epileptiker und auf Medikamente angewiesen, die ihn vor Anfällen bewahren. Er lebt zusammen mit seiner Familie im großen Haus. Jedes Familienmitglied, außer Alessandros älterem Bruder Augusto, ist mehr oder minder psychisch oder physisch eingeschränkt. Um den Bruder von der Last der Familie zu befreien, heckt Alessandro einen mörderischen Plan aus. Debüt von Marco Bellocchio, der gerade mit dem Mafiafilm »Der Verräter« brilliert. Auch hier geht es um die Dekadenz der bürgerlichen Ordnung, a schöne Leich’, wie der Wiener sagt – und leider eine langlebige. I 1965.

Arte, 23.10