DOK Leipzig Ist es das, was ihr wolltet? (Szene aus »Gundermann Revier«)

Mit einer ungewohnten Metapher für die »friedliche Revolution« endete am Sonnabend das 62. Filmfestival Dok Leipzig: In einem Tagebau kommen Erdmassen ins Rutschen und reißen alles mit sich in die Tiefe am unteren Bildrand. So war das damals für Leute wie Gerhard Gundermann (1955– 1998), der auf dem Bagger Lieder gegen den Egoismus schrieb. Als er in der Nacht zum 3. Oktober 1990 mit seiner Frau Conny im Auto unterwegs war und im Radio zum letzten Mal die Nationalhymne der DDR gespielt wurde, fuhren die beiden an den Straßenrand, umarmten einander und heulten Rotz und Wasser, weil sie wussten: »Was jetzt kommt, hat nichts mehr mit uns zu tun.«

So errinnert sich Conny Gundermann in Grit Lemkes Dokfilm »Gundermann Revier«, der auf dem Festival Weltpremiere hatte und am Sonnabend dann noch mal im Leipziger Hauptbahnhof zu sehen war, zeitgleich zur Preisverleihung, bei der ein Film aus Litauen zum Hauptgewinner gekürt wurde, ein sehr persönlicher über Mord und Sühne. Vor der kostenlosen, frei zugänglichen Vorführung unter der hohen Bahnhofskuppel zeigte sich der »Centermanager« von der Zahl der Zuschauer beeindruckt. »Ich kann jetzt auch nur Wow! sagen«, meinte er. Das sei nun sicher die am besten besuchte Veranstaltung in diesem Jahr »hier in der Osthalle«.

Die knapp 700 Plätze auf Stufen und Stühlen waren besetzt, Dutzende standen. Für den ersten größeren Lacher sorgten Schwarzweißbilder einer Dame, die sich in Hoyerswerda um 1960 nicht den Lobeshymnen ihrer Nachbarn auf die neuen Plattenbauten anschließen mochte, sondern mit gesenktem Kopf die Straße kehrte: »Fragen Sie mich nicht, ich stamme aus Dresden.« Ihr Dünkel schien dem Publikum fernzuliegen und bekannt zu sein. Die Leichtigkeit der Aufbruchsjahre. Schön war die Zeit.

»Jeder kriegt die Regierung, die er sich erarbeitet«, meinte Gundermann dann nach dem Erdrutsch, und auf das Foto eines Typen mit »Gundi in die Volkskammer«-Transparent (der Sänger kandidierte 1990 erfolglos für die Vereinigte Linke) folgte der härteste Cut des Films: auf einen leeren Netto-Parkplatz im Hoyerswerda von heute.

Das Leipzig-City der Gegenwart bietet einige Konsumanreize mehr, ist aber, grell in grell, kaum weniger trist. Ihr müsst das Proletariat sein, denkt man angesichts prall gefüllter Bäuche und Primark-Tüten. Ist es das, was ihr wolltet? Vermutlich ja. Aber fühlt es sich auch so an?

Dok Leipzig wird nicht nur in diesem Konsumlabyrinth von Innenstadt veranstaltet, sondern folgt auch ungefähr derselben Maxime: Mehr ist mehr, am Ende wird für jeden was dabeigewesen sein. Über 300 Filme standen diesmal im Programm. Und ein Symposium zum Umgang mit »politischen Gegnern«, eine Maßnahme der scheidenden Festivalchefin Leena Pasanen »gegen jede Meinungsorthodoxie«. Wer dort ein Interesse an allgemeingültigen Kriterien formulierte, politischen oder ästhetischen, galt schnell als totalitär. Womit wir bei dem Szenenapplaus wären, den es an einer Stelle bei der »Gundermann Revier«-Vorführung im Bahnhof gab.

»Wenn er zur Stasi ging«, hatte eine POS-Lehrerin des Titelhelden erklärt, »dann, weil er die Welt verändern wollte«. Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker hatte ergänzt, wen Gundermann sich zum Vorbild nahm : Pawel Kortschagin (»hat natürlich überhaupt nicht funktioniert«). Und dann bestand dieser schmächtige Kerl mit der riesigen Brille in einer Fernsehtalkshow aus den 90ern darauf, dass wir uns als Gesellschaft, die bei Trost sein will, darüber klarwerden müssten, was gebraucht werde. Es könne halt nicht jeder Scheiß hergestellt und dann mit allen Tricks an Frau und Mann gebracht werden. Ist das Produkt wertvoller als der Rohstoff? »Wenn der Baum verwandelt wird zur Superillu, muss das verboten werden.« Szenenapplaus im Bahnhof, umgehend Widerspruch in der Talkrunde. Brandenburgs legendärste Sozialministerin Regine Hildebrandt (1941–2001, SPD) wandte sich an das Talkshowpublikum, das also ebenfalls applaudiert haben musste: »Nee, nicht verboten – nicht gekauft muss die werden. Sie haben jetzt hier alle geklatscht. Ich möchte mal wissen, wer von Ihnen alles schon eine Superillu gekauft hat.« Der einzelne sei schwach und brauche den Staat, hielt Gundermann noch dagegen, aber da überlegten die meisten im Bahnhof wohl schon, wann sie die letzte Superillu gekauft hatten oder ob sie damals nicht genausogut bei der Stasi hätten landen können. Toller Moment.

Abteilung »Sonst noch zu berichten«: Man kann sich als »Linksterrorist« 20 Jahre lang den Strafverfolgungsbehörden entziehen. »Das geht«, sagt Thomas Walter im Film »Gegen den Strom« von Sobo Swobodnik. Walter soll 1995 mit zwei weiteren Autonomen in Berlin einen Sprengstoffanschlag auf ein Abschiebegefängnis geplant haben, das damals umgebaut wurde – seitdem läuft die Fahndung des BKA. Auf der Flucht hätten die großartigsten Unterstützer nichts anbrennen lassen, schwärmt Walter im badischen Singsang, »und wir sind nicht so Kaderfuzzis, voll durchdiszipliniert und so, sondern ziemlich fahrlässige, lebensfrohe Gestalten«.

2017 haben die drei politisches Asyl in Venezuela beantragt. Sie leben dort in den Anden. Man sieht ein paar Gewächshäuser aus der Hochzeit des Chavismus verfallen. Euphorie is over, meint Walter. Die medizinische Grundversorgung scheint zusammengebrochen. Strom fließt nur unregelmäßig, und ohne könne in den Läden nicht bezahlt werden, wie Walter ohne nähere Angaben erläutert. Gibt es denn überhaupt kein Bargeld mehr? fragt man sich bang. Einiges bleibt offen, aber zur Aufklärung der Gemütslagen macht Walter – auch politaktivistische – Musik. Im Film sogar zusammen mit Mal Élevé (Ex-Irie Révoltés), der ihn in seiner Andenhütte besucht. Man sieht die beiden einen Generator schleppen, in den Bergfluss springen und weiß, dass längst nicht alles verloren ist.