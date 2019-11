Verena Kuri/ZDF Neuanfang in der Universitätsstadt Córdoba. Micaela lebt das erste Mal in ihrem Leben allein. »Ab 18! – Die Tochter von …«

Die Anstalt

Mit klugen und gewandten Worten der tristen bis absurden Gegenwart begegnen. Max Uthoff und Claus von Wagner machen das, diesmal unterstützt durch Marion Bach von der Magdeburger Zwickmühle. In die gerät man ja häufiger.

ZDF, 22.15 Uhr

Ab 18! – Die Tochter von …

Als Micaela drei Jahre war, wurde ihre Mutter entführt. Ihre Kindheit in Argentinien war geprägt von der Suche nach ihr. Mit 19 Jahren lebt Micaela erstmals allein – ohne Polizeischutz. In Argentinien gilt der Fall ihrer Mutter Marita Verón als Politikum: eine junge Frau, die von Menschenhändlern verschleppt wurde und bis heute verschwunden ist. Micaela suchte von Kindheit an nach der Mutter, angetrieben von ihrer kämpferischen Großmutter. Wie lebt man ein Leben, in dem man in erster Linie die »Tochter von« ist? Ein Neuanfang gelingt ihr in der argentinischen Universitätsstadt Córdoba. Die junge Frau, deren Gesicht immer wieder in den Nachrichten war, möchte ihre Vergangenheit hinter sich lassen und sich nicht mehr nur über die Opferrolle definieren müssen. Die Regisseurin und Produzentin Verena Kuri wurde 1979 in Deutschland geboren und studierte Filmregie an der Universidad del Cine (FUC) in Buenos Aires.

3sat, 22.25 Uhr

Einübung ins Paradies – Nachdenken über 1989

Was das nun wieder wird … Paradies DDR, ist das dann nicht doch ein wenig übertrieben? Informationen über die Sendung sind nicht greifbar. Lassen wir uns überraschen, und nur nicht zuviel erwarten. D 2019.

BR, 22.30 Uhr

Freistatt

Sommer 1968: Während die Studenten rebellieren, wird der 14jährige Wolfgang von seinem Stiefvater in ein abgelegenes Heim für Schwererziehbare abgeschoben. Hier scheint die Nazizeit anzudauern; militärischer Drill und Arbeitseinsätze im Hochmoor gehören zum Alltag der jugendlichen Insassen. Hinter verschlossenen Türen und vergitterten Fenstern träumt Wolfgang von der Freiheit. D 2014.

WDR, 23.40 Uhr