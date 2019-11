»Man muss protestieren«, war der Eröffnungsvortrag des Vorsitzenden der Kurt-Tucholsky-Gesellschaft, Ian King aus London, bei deren Jahrestagung am Wochenende in Berlin überschrieben. Und als Heidi Beutin aus Stormarn am zweiten Tagungstag über die bayrische Räterepublik referierte, zog ein machtvoller Demonstrationszug an der Humboldt-Universität (HU) vorbei, gerichtet gegen den Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien. Beutin erinnerte u. a. daran, dass Thomas Mann die Räterepublik als jüdisch geprägte »Literatenrepublik« geschmäht hatte, womit er besonders auf Kurt Eisner abzielte. Manns Bruder Heinrich hielt nach der Ermordung Eisners eine würdige Trauerrede.

Im Vordergrund der Tagung stand die Gegenwartsliteratur. Roman Widder von der HU widmete sich etwa dem satirischen Roman »Hochdeutschland« von Alexander Schimmelpfennig (jW vom 18.6.18), der fragt, wie es wäre, wenn »das ewige Pendel von der Vermögenskonzentration wieder in Richtung der Kollektivierung sausen würde«.

Den Tucholsky-Preis 2019 erhielt Margarete Stokowski für »Die letzten Tage des Patriarchats«, eine Sammlung ihrer Spiegel online-Kolumnen. Die Autorin wird gern als »lauteste Stimme des deutschen Feminismus« bezeichnet, aber das ist zu einseitig. Als im Zusammenhang mit den Plünderungen beim G-20-Gipfel in Hamburg 2017 in der bürgerlichen Presse wiederholt von »Anarchie« die Rede war, kommentierte sie, Anarchisten hätten »die Läden nicht zerstört, sondern beispielsweise in Genossenschaften übernommen, die Preise und Löhne angepasst und als ausbeutungsfreie Unternehmen geführt«. Anarchie sei »eben auch ein politischer Begriff, mit dem man nicht rumschmeißen sollte, wann immer irgendwo Chaos ist«. Auch mit solchen Hinweise steht sie in Tucholskys Tradition.