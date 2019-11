Kreuzworträtsel

Unter den Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 13. November, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an redaktion@jungewelt.de, verlosen wir zweimal das Buch »Die große Freiheit ist es nicht geworden. Was sich für Ostdeutschen seit der Wende verschlechtert hat« von Matthias Krauß, erschienen im Verlag Das neue Berlin.

Den zweibändigen Roman »Die junge Garde« von Alexander Fadejew, erschienen im Verlag Neuer Weg, haben gewonnen: Heidi Hartig aus Uckerland und Rolf ­Pinther aus ­Crimmitschau.