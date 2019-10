Pakistans Opposition beginnt Protestmarsch

Islamabad. Aus Protest gegen Pakistans Regierung sind Vertreter mehrerer Oppositionsparteien am Sonntag zu einem mehrtägigen Marsch in die Hauptstadt Islamabad aufgebrochen. Sie argumentieren, die Regierung um Premierminister Imran Khan sei unrechtmäßig vom einflussreichen Militär eingesetzt worden. Viele Teilnehmer des »Azadi-Marsches« (Freiheitsmarsch) machten sich in der Metropole Karatschi auf den Weg. Am Donnerstag wollten sie Islamabad erreichen. Dort wurde die Polizeipräsenz verstärkt. Schiffscontainer sollen die Demonstranten von Regierungsgebäuden fernhalten. (dpa/jW)