»Überraschende, zuweilen auch schräge Ansätze«

Bernd Settnik/dpa-Zentralbild Verantwortlich für das »Festival of East European Cinema«: Andreas Stein (l.), Thomas Kralinski (M.) und Bernd Buder (r.) (Berlin, 17.10.2018)

Beim morgen beginnenden Festival des osteuropäischen Films in Cottbus wird es wieder zahlreiche Premieren geben, davon sieben Weltpremieren. Was wird dort zu sehen sein?

Das sind vorwiegend Filme junger Regisseurinnen und Regisseure, die sich eine Chance erhoffen, den Grundstein für internationale Erfolge ihrer Filme in Cottbus zu legen. Mit »Das Schwein« aus Georgien und »Full Moon« aus Bosnien und Herzegowina starten im Wettbewerb zwei Filme, die sich bewusst von jeglichen folkloristischen Klischees abgrenzen, um sich statt dessen gesellschaftlichen Bruchstellen zuzuwenden. Das sind, wie in den meisten Filmen des Programms, ungewöhnliche, überraschende und zuweilen auch schräge Ansätze, um über Persönliches und Politisches zu reden.

Im Zentrum des diesjährigen Festivals steht Ungarn. Wie stark ist der ungarische Film von der Politik der Regierung geprägt?

Ungarn ist – neben Montenegro – eines von zwei Filmländern, denen wir uns in diesem Jahr besonders widmen. Als der Rechtspopulist Viktor Orban 2010 zum zweiten Mal die Regierungsverantwortung übernahm, löste er die bestehende staatliche Filmförderung auf und beauftragte seinen Duzfreund und Hollywood-Produzenten Andrew Vajna mit der Neustrukturierung der Förderpolitik. Der gab sich entgegen allen Befürchtungen beratungsoffen. In der Folgezeit entstanden einige internationale Festivalerfolge wie der »Auslandsoscar«-Gewinner »Son of Saul« oder »Jupiter’s Moon«, in dem – mitten in der zur nationalen Bedrohung hochgeredeten »Flüchtlingskrise« – ein Geflüchteter zum Heiligen wird. Allerdings werden Filme, die sich kritisch mit der politischen Kultur im Innern des Landes auseinandersetzen, nicht gefördert.

Sie sprechen von einer neuen Generation von Filmemachern in Osteuropa. Im Zentrum ihrer Werke stünden die einsamen Helden, die allein gegen Unrecht ankämpfen. Können Sie das näher ausführen?

Die junge Filmemachergeneration wurde fast gänzlich nach dem Mauerfall sozialisiert. Sie ist mit einer Mischung aus Hoffnung auf den demokratischen Aufbruch, Wild-Ost-Kapitalismus und den Überbleibseln einer autoritär geprägten politischen Kultur aufgewachsen. Mit dem Individualismus, der neue Freiheiten bedeutet, ist man auch in der Konkurrenzgesellschaft angekommen, was wiederum immense Unsicherheiten mit sich bringt. Den geschönten Modellen von Solidargemeinschaften wie Nation und Vaterland, die geeinte Familie oder eine nostalgisch verklärte Vergangenheit, können diese Filmemacher genausowenig etwas abgewinnen wie ihre gebrochenen Helden.

Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals ist das Thema »30 Jahre Mauerfall«. Wie schlägt sich das im Programm nieder?

In pointierter Art zunächst in unserem Eröffnungsfilm »Smuggling Hendrix«, einer Tragikomödie, die mit dem Motiv der streng bewachten Grenze zwischen dem griechischen und türkischen Teil Zyperns spielt. Weiterhin gucken wir in der Reihe »Bleibt alles anders?« noch einmal auf die 1990er Jahre zurück. Aktuelle Filme zeigen, wie sich unterschiedliche soziale Gruppen an einen Tisch gesetzt haben, um Wege zur Ausgestaltung der gesellschaftlichen Umbrüche zu finden – bis heute ein Beispiel gebendes Modell pragmatischer Moderation von Politik.

Es wird auch eine Dokumentation über den Lausitzer Liedermacher Gerhard Gundermann zu sehen sein. Gibt es noch Neues aus seinem Leben, was man in dem Film entdecken kann?

Weniger aus seinem Leben als aus dem Drumherum. Der Dokumentarfilm »Gundermann Revier« forscht daher nicht primär nach bisher unentdeckten weißen Flecken, sondern stellt die Biographie des Liedermachers und Bergmanns in den Kontext der Lausitzer Regionalgeschichte – bis hin zum aktuell diskutierten Strukturwandel. Aus der Collage von Archivaufnahmen und Reflexionen, auch von Weggefährten, »Fans« und Beobachtern, ergibt sich ein einzigartiges Mentalitätsporträt dieser Region, vielleicht sogar ganz Ostdeutschlands.