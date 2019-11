SWR/Real Fiction Filmverleih e.K Sita ist wieder zurück in Berlin: »Die Lebenden«

Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt

In dieser Folge der 40teiligen RBB-Serie geht es um das Jahr 1988. Also Ereignisse, die Mittelalte noch erlebt haben. Bei der Räumung des Lenné-Dreiecks kommt es Sonnenaufgang zu einer Massenflucht über die Mauer nach Osten, und Bruce Springsteen rockt Weißensee. 1988 war ein merkwürdiges Jahr.

RBB, Sa., 20.15 Uhr

Die Rumplhanni

Rumplhanni, die Magd des Bauern Hauser, hat mit dessen Sohn ein Verhältnis und behauptet, als dieser in den Krieg ziehen muss, ein Kind von ihm zu erwarten. Als sich der Hauserbauer daraufhin bereit erklärt, sie als Braut anzuerkennen, braucht Hanni ein Kind. Aber wie man in Bayern sagt: Des werd scho. D 1981. Mit der sehr guten Monika Baumgartner und dem großen Mimen Karl Obermayr, der viel zu früh mit 54 Jahren starb. Der Film entstand nach einem Roman von Lena Christ. Dazu kleiner Tip am Rande: ihre »Erinnerungen einer Überflüssigen«.

BR, Sa., 22.00 Uhr

Marnie

Marnie Edgar hat größere Geldsummen gestohlen. Als der Verleger Mark Rutland sie ertappt, verspricht er, sie nicht anzuzeigen, wenn sie ihn heiratet. Widerwillig lässt sich Marnie darauf ein. Mark versucht nun alles, um seine Frau von ihrer Kleptomanie zu befreien. Dabei kommt er einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Von Hitchcock, mit Sean Connery und Tippi Hedren, die vor allem durch ihre Beziehung zu bösen Vögeln bekannt ist.

MDR, Sa., 23.30 Uhr

Der Flug des Phoenix

Passend zum einsetzenden Frost bringt 3sat einen Thementag: Abenteuer Wüste. Pilot Frank Towns (James Stewart) muss in der Sahara notlanden. In der Verzweiflung über ihre Situation zeigt sich nach und nach das echte Wesen jedes einzelnen an Bord. Schließlich hat der deutsche Flugzeugkonstrukteur Heinrich Dorfmann (Hardy Krüger) die Idee, aus den Resten des Flugzeugwracks eine einmotorige Maschine zu bauen. USA 1965. Mit Richard Attenborough.

3sat, So., 18.00 Uhr

Die Lebenden

Sita ist 25, lebt in Berlin und studiert Germanistik. Die Studentin feiert den 95. Geburtstag ihres Großvaters in Wien, wo auch ihr Vater Lenzi mit seiner neuen Frau lebt. Am Abend nach dem großen Fest stößt Sita in der Wohnung ihres Vaters auf ein Foto, das ihren Großvater in SS-Uniform zeigt. Sehenswert. PL/A/D 2012.

SWR, So., 22.50 Uhr