AP Photo/Manish Swarup Pompöser Empfang für Kanzlerin Angela Merkel in Neu-Delhi (1.11.2019)

Noch sind es vor allem Absichtserklärungen: Bei den Deutsch-Indischen Regierungskonsultationen sind am Freitag in Neu-Delhi 22 Vereinbarungen zur Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen beider Länder unterzeichnet worden. Im Fokus stehen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Klimaschutz und erneuerbare Energien. Ob sich daraus Konkretes ergibt, bleibt abzuwarten.

Indien gewinnt aus Sicht der deutschen Wirtschaft derzeit aus mehreren Gründen an Bedeutung. So verzeichnet das Land langfristig trotz starker Schwankungen bemerkenswerte Wachstumsraten. In kürze dürfte Indien das Land mit der fünftgrößten Wirtschaftsleistung weltweit sein. Prognosen sehen es langfristig sogar auf Platz 3 nach China und den USA. Hinzu kommt trotz der Armut weiter Teile der Bevölkerung – 58 Prozent der Bevölkerung leben von weniger als 3,10 US-Dollar am Tag – eine schnell wachsende, konsumfreudige Mittelschicht, die auf bis zu 300 Millionen Menschen geschätzt wird. Ein attraktiver Absatzmarkt auch für deutsche Unternehmen. Dies ist um so wichtiger, als der deutschen Exportindustrie in einer Zeit rasch eskalierender Handels- und Sanktionskriege ernste Gefahren drohen und die Erschließung neuer Märkte immer dringlicher wird.

Allerdings kommt die deutsche Wirtschaft in Indien bislang nicht recht voran. Die Exporte stiegen zuletzt von 9,5 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 12,5 Milliarden im Jahr 2018. Damit liegt das Land nur auf Platz 23 in der deutschen Exportrangliste – hinter der Slowakei und Mexiko. Auch die deutschen Investitionen sind in Indien mit einem Bestand von 15,5 Milliarden Euro nur mäßig. In China erreichen sie mehr als den fünffachen Wert. »Der Markt Indien bleibt für die deutschen Unternehmen hinter den eigentlich enormen Möglichkeiten zurück«, urteilte kurz vor der Abreise der Kanzlerin nach Neu-Delhi der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer. Gründe seien unter anderem ein dichtes »Regulierungslabyrinth« und eine völlig unzureichende Infrastruktur. Darüber hinaus schützt Indien seine Wirtschaft mit relativ hohen Zöllen, die in den vergangenen sechs Jahren von durchschnittlich 13 auf 17 Prozent angehoben wurden – vor allem zur Abwehr kostengünstig produzierter Waren aus China.

Schweitzer dringt deshalb auf die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen Indien und der EU. Gespräche darüber waren schon 2007 gestartet, 2013 dann aber auf Eis gelegt worden, weil in vielen wichtigen Fragen keine Einigung erzielt wurde. So dringt die deutsche Industrie auf den Abbau von Kfz-Importzöllen, was Neu-Delhi jedoch zurückweist: Es strebt nach Produktionsstätten im eigenen Land. Hinzu kommt, dass die indische Regierung auf Schutzregeln für die – meist ohnehin bitterarmen – Kleinbauern besteht. Die EU lehnt das ab. Heftigen Streit gibt es auch um Patentfragen. Indiens Pharmabranche ist zu einem der exportstärksten Wirtschaftszweige des Landes geworden, ihr Umsatz von zuletzt 20,9 Milliarden US-Dollar (2018) basiert zum Großteil auf Generika, die nach Ablauf des Patentschutzes deutlich billiger produziert werden können. Indische Unternehmen setzten 2018 mit den Nachahmerprodukten 15,8 Milliarden US-Dollar um. Pharmakonzerne aus der EU kämpfen dagegen an. Neu-Delhi ist jedoch nicht zum Nachgeben bereit: Ohne die Generikaherstellung verlöre das Land nicht nur ansehnliche Gewinne, vor allem bräche wohl die indische Gesundheitsversorgung zusammen, die auf billigen Medikamenten beruht.

Die indische Handelspolitik bewegt sich jedoch mittlerweile in einem anderen Kontext: Das Land muss in diesen Tagen über seine Beteiligung an dem asiatischen Handelsabkommen RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) entscheiden. Involviert sind die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN, zudem Japan und Südkorea, Australien und Neuseeland, China – und eben womöglich Indien. Eine Einigung auf das Abkommen, über das seit sechs Jahren verhandelt wird, ist für den 4. November geplant. Nimmt Indien teil, wäre es in ein Projekt integriert, das 16 Länder mit 3,4 Milliarden Einwohnern zusammenbände, die fast zwei Fünftel der globalen Wirtschaftsleistung erbringen. Allerdings müsste es dafür zumindest in gewissem Umfang seine Märkte öffnen. Der Streit darum hält an. Ließe Neu-Delhi sich auf die Öffnung ein, ergäben sich vielleicht auch neue Chancen für ein Handelsabkommen mit der EU, über das neu zu sprechen Deutschland und Indien am Freitag beschlossen haben.