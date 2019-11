Linke Hausprojekte demonstrieren in Berlin

Von Räumung bedrohte linke Hausprojekte in Berlin rufen für Samstag zu einer Demonstration unter dem Motto »United we stay!« auf. Start ist 17 Uhr am Lausitzer Platz. Im Aufruf von Bewohnerinnen und Bewohnern der Rigaer Straße 94 heißt es:

Keine Autorität sollte die Macht besitzen, über unser Leben zu verfügen. Lasst uns die Feindschaft zu den Feinden der Freiheit ausbauen und die Logik von Wohneigentum weiter angreifen. Die Demonstration am 2.11. ist einer der vielen Schritte, neben den Besetzungen, militanten Angriffen, Verhinderungen von Zwangsräumungen, Versammlungen oder anderen kämpferischen Momenten der letzten Monate. (…)

2019, in Zeiten der totalen Vereinzelung und der maximalen Profitorientierung durch Mieten und Immobilienspekulation, gehört es zum staatlichen und kapitalistischen Treiben, linksradikale Infrastruktur und Schmieden staatsfeindlicher Kampagnen anzugreifen. Doch das lassen wir uns nicht gefallen. Seit Anfang des Jahres sind die Neuköllner Kiezkneipe »Syndikat«, das autonome Jugendzentrum »Potse« und das anarcha-queer-feministische Projekt Liebig34 im Friedrichshainer Nordkiez besetzt. Die Kreuzberger Kiezkneipe »Meuterei« hält sich seit 144 Tagen ohne Vertrag. In der Rummelsburger Bucht wehren sich Menschen gegen die Verwertung einer der letzten freien Flächen der städtischen Betonwüste. Die Wagenplatzgruppe »Diesel A« kämpft für einen Raum für kollektives Leben und wurde vor kurzem von einem von ihnen besetzen Bahngelände in Marzahn geräumt. Die »Köpi« ist wieder bedroht und die Rigaer 94 bleibt weiterhin ein Dorn im Auge des Staatsschutzes und ist als teilbesetztes Haus stets räumungsbedroht. (…)

Zur Entscheidung der Stadt Groitzsch, ein Schülerprojekt zu verhindern, erklärt Kerstin Köditz, Abgeordnete der Fraktion Die Linke und zuständig für Innenpolitik sowie antifaschistische Politik:

Mit äußerstem Befremden habe ich zur Kenntnis genommen, dass in Groitzsch (Landkreis Leipzig) ein Stolperstein für ein Opfer der Nazis nicht verlegt werden darf. Erinnert werden soll an Anna Reichardt, eine Jüdin, die im Frühjahr 1942 deportiert worden war. Zu ihrem Schicksal haben Schülerinnen und Schüler des Groitzscher Wiprecht-Gymnasiums mit Unterstützung des Leipziger Erich-Zeigner-Hauses monatelang recherchiert und so Reichhardts letzten freiwilligen Wohnort in der Kleinstadt ermittelt.

Genehmigt wurde die Verlegung dort, am Ortsrand in der Leipziger Straße, aber überraschend nicht, weil sich der Verwaltungsausschuss der Stadt und Bürgermeister Maik Kunze (CDU) querstellen. Offenbar betrachtet die Stadtverwaltung die bedenkliche Entscheidung als »abschließend«. Das wäre aber fatal, denn es handelt sich um einen bislang einmaligen Vorgang im gesamten Landkreis – und womöglich noch weit darüber hinaus. Bundesweit wurden bereits mehr als 73.000 Stolpersteine in rund 120 Städten und Gemeinden verlegt, sie bilden das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Hinzu kommt, dass die Gründe für die Ablehnung vorgeschoben sind. So verweist der Bürgermeister auf das fehlende Einverständnis eines örtlichen Hauseigentümers – dessen Immobilie gar nicht direkt betroffen ist und auf dessen Zustimmung für die Verlegung auf öffentlichem Grund es nicht ankommt.