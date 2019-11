Krieg gegen die Wirtschaft

Mehdi Marizad/Fars News/REUTERS Raketentest der Islamischen »Revolutionsgarden« im Süden des Iran (April 2010)

Die »diplomatischen Wege« der USA sind mit wirtschaftlicher Erpressung und Gewaltandrohungen gepflastert. Am Donnerstag hat das State Department schon wieder ein ganzes Paket neuer Sanktionen gegen den Iran bekanntgegeben. Sie betreffen zum einen vier »strategische Materialien«, darunter Stahlröhren, die in Verbindung mit dem Bau von Raketen und anderen militärischen Programmen verwendet werden könnten. Weitere Maßnahmen richten sich gegen die iranische Bauindustrie. Sie stellen die Lieferung mehrerer Arten von Material, darunter Metalle in rohem oder halbfertigem Zustand, aber auch Computersoftware, unter Strafe. Zur Begründung wird behauptet, dass dieser Sektor »direkt oder indirekt« vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden kontrolliert werde. Das Korps ist unter anderem für den Küstenschutz und die Auslandseinsätze in Syrien und im Irak zuständig. Das State Department hat es im April auf seine Liste »ausländischer Terrororganisationen« gesetzt.

Der Vorgang deutet auf ein weithin unterschätztes Problem hin: Selbst wenn die US-Regierung sich unter schwer vorstellbaren Umständen entschließen würde, in den Arbeitszusammenhang des 2015 geschlossenen Wiener Abkommens zurückzukehren, aus dem sie sich im Mai 2018 entfernt hat, blieben die meisten Strafmaßnahmen gegen den Iran dennoch in Kraft: Die Vereinbarungen verpflichten nur zur Aufhebung jener Sanktionen, die »nuklearbezogen« sind, die also mit Teherans Atomprogramm zu tun haben. Maßnahmen, die anders begründet sind, sind nicht Gegenstand des Wiener Abkommens. Solche sind inzwischen der Hauptteil des Wirtschaftskrieges der USA gegen Iran.

Wenn die US-Regierung trotzdem ständig beteuert, sie halte »die Tür zur Diplomatie« offen und sei zu direkten Verhandlungen bereit, geht es um die bedingungslose Zustimmung Teherans zu den zwölf Forderungen, die Außenminister Michael Pompeo am 21. Mai 2018 in einer Veranstaltung der Heritage Foundation vortrug. Das ist jene Institution, die die strategischen Vorlagen für die Kriege in Afghanistan seit 2001 und im Irak seit 2003 geliefert hat. Die Forderungen sehen unter anderem vor, dass Iran vollständig und für alle Zeit auf die Anreicherung von Uran verzichtet, beliebige internationale »Inspektionen« an jedem Ort und in jedem Gebäude des Landes zulässt, die Produktion von Raketen einstellt, seine Berater aus Syrien und dem Irak zurückzieht, die Unterstützung dieser Länder und der libanesischen Hisbollah beendet, und »sein Drohverhalten gegen seine Nachbarn« unterlässt.

Die EU, insbesondere auch Deutschland, hat sich von keiner dieser Forderungen distanziert. Sie hat im Gegenteil vielmals erklärt, dass sie die Ziele der USA teile und nur hinsichtlich der anzuwendenden Mittel etwas anderer Meinung sei. Das aber heißt, dass sie nicht Vermittler bei einer Lösung sein kann, sondern Teil des Problems ist, aus dem ein Regionalkrieg mit verheerenden Folgen entstehen könnte.