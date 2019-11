Woidke ist neuer Bundesratspräsident

Berlin. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist seit Freitag offiziell neuer Bundesratspräsident. Woidke betonte zu diesem Anlass, dass Brandenburg dieses Amt im 30. Jahr der »deutschen Einheit« und im 75. nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs inne habe. »Gemeinsam mit dem Jahrestag des Mauerfalls in diesem Jahr markieren diese Jubiläen historische Wendepunkte«, erklärte er. Als Höhepunkt bezeichnete Woidke, dass sein Bundesland am 3. Oktober 2020 die Feiern zum 30. »Tag der Deutschen Einheit« in Potsdam ausrichten werde. Die Länderkammer hatte den 58jährigen im Oktober turnusgemäß zum Nachfolger von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gewählt. (AFP/jW)