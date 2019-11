jW

Ein Kontrapunkt zu den in bürgerlichen Medien verbreiteten Geschichten: jW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ost und West erinnern sich an die Zeit rund um den 9. November 1989. Im ersten Teil der Serie blickt Michael Sommer zurück. Damals leistete er seinen Dienst bei der NVA ab, heute ist er Leiter des Ressorts Herstellung in der Redaktion.

Von der Maueröffnung erfuhr ich im Fernsehraum unserer Kaserne. Ich hatte mich zu drei Jahren Wehrdienst verpflichtet und war mittlerweile Unterfeldwebel geworden. Von Barhöft aus, einem kleinen Ort nördlich von Stralsund, überwachte die NVA mit sowjetischer Technik den Luftraum über dem Baltikum.

Ein Ereignis wie die Maueröffnung kam dem Undenkbaren so nahe wie das Ende der Welt. Den Sozialismus in seinem Lauf … In den Tagen danach kippte die Stimmung merklich. Unser Politoffizier ging als Schatten seiner selbst durch die Kaserne. Der Befehlshabende der stolzen Raketenbatterie weinte vor seinen Untergebenen. War jetzt alles entwertet? Ich konnte es nicht glauben. Aber vielleicht hatte ich selbst schon aufgehört, den Versprechungen der »alten Männer« (Pankow) zu glauben. Was damals verlorenging, konnte ich erst später einschätzen.

Eine Armee, die nie einen Krieg geführt hatte, geschweige denn einen führen wollte, verlor plötzlich und unerwartet die entscheidende Schlacht. Kampflos. Es gab dann eine Verordnung, derzufolge es den »Dreiendern« freigestellt wurde, ihren Dienst vorzeitig zu beenden. Ich war Anfang zwanzig, hatte zweieinhalb Jahre Armeezeit hinter mir, war durch kasachische Steppe geschlurft, hatte danach einen Monat mit dem Auskurieren einer Ruhrerkrankung zugebracht und genügend Wochen in Bunkern gelebt. Ich nutzte die Gelegenheit, von meinem Maßband, mit dem die Entlassungskandidaten ihre verbliebenen Tage zählten, ein gehöriges Stück abzuschneiden.

Später erfuhr ich, dass einige »Truppenteile«, darunter mein bester Freund aus der Schulzeit, sich der Bundeswehr angeschlossen hatten. Das kam für mich nicht in Frage. Vier Tage vor meiner Entlassung fuhr ich noch schnell auf einen Kurzurlaub; in den Fluren der Kaserne hatte sich eine sehr ungemütliche Atmosphäre breitgemacht. Dann war es vorbei. Ich verließ den Standort durch das große Tor. Und ich muss zugeben, so frei wie an diesem Tag habe ich mich seither selten gefühlt.

1991 sah ich auf einer Luftfahrtausstellung in Ohio einen ­SR-71-Bomber. Während meiner Dienstzeit war einmal ein solches Flugzeug auf meinem Schirm aufgetaucht. Dreimal erschien sein Signal auf dem Radar, dann hatte es den von Barhöft aus überwachten Luftraum einmal von Südwest nach Nordost passiert.