Demonstrationen weltweit

Christian-Ditsch.de Demonstration mehrerer tausend Menschen gegen den Einmarsch des türkischen Militärs in die nordsyrische Region Rojava (Berlin, 12.10.2019)

Nach dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der Türkei in Nordsyrien vor rund dreieinhalb Wochen gehen an diesem Sonnabend in Dutzenden Städten in mehr als 20 Ländern Menschen auf die Straße, um ihre Solidarität mit der kurdischen Selbstverwaltung zum Ausdruck zu bringen. Zum weltweiten Aktionstag (»World Resistance Day«) aufgerufen haben unter anderem die Kampagne »Rise up for Rojava« und »Women Defend Rojava«. In Berlin wird für zwölf Uhr unter dem Motto »Stoppt den Krieg – Solidarität mit Rojava« zur Demonstration auf dem Alexanderplatz aufgerufen.

Bereits am Donnerstag nachmittag hatten Vertreterinnen der Bündnisse auf einer Pressekonferenz über die geplanten Proteste berichtet. Das Interesse der Hauptstadtpresse hielt sich dabei – vorsichtig ausgedrückt – in Grenzen: Außer der jungen Welt ignorierten alle anderen Medien den Termin. Es gehe der internationalen Bewegung nicht allein um Demonstrationen, betonte Lisa Schelm, Sprecherin von »Rise up for Rojava«. Um erstens den Krieg der Türkei zu stoppen und zweitens die progressiven Ideen der kurdischen Selbstverwaltung auch in anderen Teilen der Welt zu verbreiten, gelte es, zivilen Ungehorsam zu üben. Als Beispiel nannte Schelm die in den vergangenen Wochen erfolgten Blockaden von Waffenproduzenten oder Schaltern der »Turkish Airlines« auf Flughäfen in mehreren Ländern.

Am Freitag morgen protestierten Aktivistinnen und Aktivisten mit der Botschaft »Krieg beginnt hier!« am Standort der Waffenschmiede Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß. In einer Mitteilung hieß es, man wolle die anstehenden Tage zu einem »Antikriegswochenende« machen. Rheinmetall sei wegen der »Waffenexporte in die Türkei mitverantwortlich« für den »faschistischen Angriffskrieg gegen das Projekt einer emanzipatorischen, basisdemokratischen und geschlechterbefreienden Gesellschaft in Nordsyrien«.

Auch Schülerinnen und Schüler von »Fridays for Future« werden sich am Sonnabend an den Protesten beteiligen. Am Donnerstag erklärte Sergio Maletti, der aus Köln nach Berlin angereist war, auf jW-Nachfrage, die Bewegung in Rojava habe eine hohe Strahlkraft für Aktive weltweit. Um ihre Errungenschaften zu verteidigen, müsse überall auf die Straßen gegangen werden.