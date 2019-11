Amazon-Mitarbeiter in Bad Hersfeld streiken

Bad Hersfeld. Im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen sind Beschäftigte des Versandhändlers Amazon im osthessischen Bad Hersfeld vorübergehend in den Streik getreten. Sie hätten die Arbeit in der Nacht zu Freitag niedergelegt, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Mechthild Middeke. Am frühen Morgen hätten sich bereits 300 Mitarbeiter am Ausstand beteiligt, im Tagesverlauf wurden insgesamt 500 Mitstreiter erwartet.

Die Gewerkschaft Verdi ruft zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten immer wieder zu Streiks auf – etwa im Weihnachtsgeschäft oder am »Black Friday« (Tag der Schnäppchenjagd). Verdi verlangt die Aufnahme von Tarifverhandlungen, Amazon lehnt das strikt ab. (dpa/jW)