Menschen ohne Rechte

Elias Marcou/REUTERS »Reaktionär und repressiv«: das neue Asylgesetz der griechischen Regierung (Flüchtlingslager Moria, 1.10.2019)

Das griechische Parlament hat am frühen Freitag morgen nach einer 14stündigen Sitzung mit großer Mehrheit eine Verschärfung des Asylgesetzes beschlossen. Dadurch sollen laut der neuen Regierung Verfahren beschleunigt und abgelehnte Antragsteller im Rahmen des Flüchtlingspakts schneller zurück in die Türkei geschickt werden.

Das griechische Asylsystem sei seit langem gelähmt, sagte der konservative Premier Kyriakos Mitsotakis vor dem Parlament. Er sehe Griechenland mit »aufeinander folgenden Wellen von Heimatlosen« konfrontiert, »die unser Land leider jeden Tag empfangen muss«. So werde die Botschaft verbreitet, jeder könne hier bleiben. Künftig solle unter anderem »jeder Antrag nach sechs anstatt nach neun Monaten geprüft werden«, sagte Mitsotakis. Arbeite der Antragsteller nicht mit den Behörden zusammen, werde das Ersuchen automatisch für unbegründet erklärt.

Somit fallen, laut Ansicht von 15 Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Action Aid Greece, Arbeiter Samariter Bund (ASB) und »Ärzte der Welt« Tausende von Asylsuchenden aus dem internationalen Schutzsystem heraus. Die Einschränkung der Kategorien schutzbedürftiger Asylbewerber, die Einführung strengerer Fristen, die Verhinderung von Berufungsverfahren und die Ausweitung der Haftdauer schränken die Rechte von Antragstellern ein, ohne die Asylverfahren zu beschleunigen oder zu verbessern.

Die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) fordert deshalb die Regierung auf, die Maßnahmen zurückzunehmen. »Der Gesetzentwurf der Regierung ist reaktionär und repressiv«, sagte die Abgeordnete der KKE Diamanto Manolakou am Freitag gegenüber jW. »Der Gesetzentwurf sieht strengere Verfahren vor, mit denen versucht wird, zusätzliche Belastungen zu verursachen und den Asylsuchenden aus dem internationalen Schutzsystem auszuschließen«, fügte Manolakou hinzu. Somit sei in einfachen Angelegenheiten die Unterstützung eines Rechtsanwalts erforderlich, während nur 20 Prozent der Antragsteller kostenlose Rechtshilfe erhielten.

»Den Flüchtlingen wird mit dem neuen Gesetz gesagt: Geht hier weg«, sagte Menschenrechtsanwalt Vassilis Fragkos am Freitag gegenüber jW. Es setze Flüchtlinge mit Migranten gleich, erhöhe die Haftdauer von 18 auf 36 Monate, verbiete Asylbewerbern zu arbeiten, solange ihr Antrag untersucht werde und mache es praktisch unmöglich, in zweiter Instanz Einspruch einzulegen. »Sollte sich der Antragsteller nicht an die strengen Anforderungen halten, wird der Antrag mit dem neuen Gesetz sofort für nichtig erklärt«. Somit zwinge man die Menschen in die Auffanglager, solange ihr Antrag untersucht wird. »Egal ob es das überfüllte Flüchtlingslager Moria auf Lesbos oder Vathy auf Samos ist«, so Fragkos.

Die Verabschiedung des Gesetzentwurfs im Rahmen eines Dringlichkeitsverfahrens gab Parlament und Menschenrechtsorganisationen keine Zeit, den Entwurf ausreichend zu untersuchen. Der Grund für die große Eile der Regierung wurde von Bürgerschutzminister Michalis Chryso­choidis vor dem Parlament erläutert. »Die Zeit wird knapp, weil die Boote in der Ägäis nicht aufhören zu kommen«, so der Minister. »Das wird so vom Nachbarland (Türkei) entschieden.« Auf die Aufforderung, im Parlament länger über den Entwurf zu diskutieren antwortete Chrysochoidis abfällig: »Diese leidenschaftliche Geschwätzigkeit, dieser unendliche Dialog geht uns nichts an und ist vor allem nicht erlaubt.«