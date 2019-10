Österreich bleibt stur

Peter Kneffel/dpa Für die österreichische Regierung gibt es Kinder erster und zweiter Klasse in der EU

Zu Jahresbeginn trat in Österreich die sogenannte Indexierung, also die Anpassung der Familienbeihilfe an die jeweiligen Lebenshaltungskosten in den EU-Mitgliedsstaaten, in Kraft. Vor allem für osteuropäische Familien zog dies drastische, finanzielle Einschnitte nach sich. Die EU-Kommission leitete daher im Juli dieses Jahres ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Österreich bezog nun zur Causa Stellung: Man wolle nach wie vor an der Gesetzesänderung festhalten.

Die von der mittlerweile geplatzten ÖVP-FPÖ-Regierung umgesetzte Anpassung der Sozialleistungen sah vor, dass beispielsweise ein Kind im Alter von bis zu zwei Jahren in Rumänien und mit mindestens einem in Österreich arbeitenden Elternteil nur noch 56,20 Euro Beihilfe pro Monat bekommt – statt zuvor 114 Euro pro Monat. Die österreichische Familienbeihilfe für in Rumänien lebende Kinder im Alter von drei bis neun Jahren beträgt seither 60,10 statt bisher 121,90 Euro pro Monat. Durch die »Indexierung« erwartete sich die ÖVP-FPÖ-Regierung Einsparungen von gut 110 Millionen Euro jährlich.

Während Kinder in osteuropäische Länder wie etwa Rumänien rund 50 Prozent weniger Beihilfen bekommen, sind es für in Deutschland lebende Kinder nur rund drei Euro weniger pro Monat. Länder wie Dänemark, Frankreich, Belgien oder Luxemburg erhalten sogar eine höhere Beihilfe aus Österreich als vor der Gesetzesänderung.

Eine solche Indexierung sei laut EU-Kommission »zutiefst unfair« und verstoße gegen bestehendes EU-Recht, urteilte die Behörde bereits im Januar. »Es gibt keine Arbeiter zweiter Klasse, und es gibt keine Kinder zweiter Klasse in der EU«, hielt EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen damals fest. Das Antwortschreiben aus Wien folgte dann im März: Man werde von der eigenen Position nicht abrücken. Im Juli folgte dann die nächste Rüge der EU-Kommission.

Bis Ende September hatte die Österreichische Bundesregierung Zeit, zu dem eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren Stellung zu beziehen. Nach einer einmonatigen Fristverlängerung heißt es nun in einer Stellungnahme des Sozialministeriums erneut, dass man an der bisherigen Regel festhalten wolle. Man habe die »bisherige österreichische Position untermauert und im Detail nochmals ausgeführt«, heißt es in dem Schreiben. »Es wird herausgearbeitet, dass die Familienbeihilfe in ihrem Ursprung eine bedarfsbezogene Sachleistung ist, die auf den jeweiligen Bedarf von Kindern abzielt.«

Schon vor der Verabschiedung der geplanten Gesetzesänderung warnten Expertinnen und Experten vor einer möglichen Kollision mit dem EU-Recht. Die Regierung um Sebastian Kurz berief sich damals auf ein Gutachten des Wiener Sozialrechtlers Wolfgang Mazal. Darin hieß es, das Gesetz sei mit EU-Recht vereinbar. Die damalige ÖVP-Familienministerin Juliane Bogner-Strauß argumentierte, man wolle lediglich den Wert der Familienbeihilfe und nicht den konkreten Betrag ausbezahlen müssen. Die stark unterschiedlichen Preisniveaus einzelner EU-Mitgliedsstaaten würden eine solche Differenzierung zulassen.

Aus Brüssel heißt es, man wolle das Schreiben aus Wien nun analysieren und weitere Schritte abwägen. Kommt es zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), kommen womöglich finanzielle Sanktionen auf Österreich zu.