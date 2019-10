Kim Jong Un kondoliert Südkoreas Präsident

Pjöngjang. Der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) Kim Jong Un hat dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zum Tod seiner Mutter kondoliert. In einem Brief an Moon habe Kim sein »tiefes Mitgefühl« geäußert, teilte eine Sprecherin von Moons Büro am Donnerstag in Seoul mit. Kims Schreiben war am Vortag an der entmilitarisierten Zone übergeben worden, die die beiden koreanischen Staaten voneinander trennt. Moons Mutter, Kang Han Ok, war mit 92 Jahren gestorben. (AFP/jW)