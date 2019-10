Paketdienste verlangen Weihnachtszuschlag

Düsseldorf. Viele deutsche Paketdienste verlangen in diesem Jahr von Onlinehändlern und anderen gewerblichen Versendern Zuschläge für Sendungen in der Weihnachtszeit. In den Wochen vor dem Fest würden deutlich mehr Pakete zugestellt als im Jahresdurchschnitt. Das verteuere die Zustellung erheblich, begründete Peter Rey vom Paketdienst DPD am Donnerstag den Schritt. DPD werde von Geschäftskunden 75 Cent mehr pro Paket verlangen. (dpa/jW)