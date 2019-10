Lügde-Prozess: Freispruch für 17jährigen

Paderborn/Detmold. Das Landgericht Paderborn hat einen heute 17jährigen freigesprochen, der im Fall des jahrelangen sexuellen Missbrauchs von Kindern auf dem Campingplatz in Lügde vom Opfer zum Täter geworden sein soll. Das teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Demnach schlossen sich die Richter in ihrem Urteil vom selben Tag den Ausführungen eines Gutachters an. Der Experte hatte dem Angeklagten die strafrechtliche Verantwortungsreife abgesprochen. Die Kammer verwies auf die Umstände, d. h. auf das Ausmaß des vorhergehenden sexuellen Missbrauchs des Angeklagten durch einen der erwachsenen Lügde-Täter. (dpa/jW)