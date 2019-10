Tote nach erneutem Erdbeben auf Philippinen

Manila. Zum dritten Mal binnen zwei Wochen ist der Süden der Philippinen von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Auf der Insel Mindanao seien am Donnerstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. In der Stadt Davao wurden demnach mindestens neun Menschen verletzt, als durch den Erdstoß ein Wohngebäude schwer beschädigt wurde. Das Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,5. Eine Tsunamiwarnung wurde nicht ausgegeben. In der Region hatte es in den vergangenen zwei Wochen bereits zwei schwere Erdbeben gegeben. (AFP/jW)