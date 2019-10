»EZB pampert Konzerne mit Milliarden«

Ralph Orlowski/REUTERS Protest vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main anlässlich des zehnten Jahrestags der Finanzkrise von 2008 (15.9.2018)

Anlässlich des Amtsantritts von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank, kurz EZB, haben ATTAC, »Fridays for Future« und weitere Organisationen am heutigen Freitag Protest angekündigt. Was hat die EZB mit klimaschädlicher Politik zu tun?

Die bisherige sogenannte Lockerungspolitik der EZB heizt den Klimawandel weiter an. Als Reaktion auf die Krise der Finanzmärkte hatte sie letztere seit Anfang 2015 mit 2,6 Billionen Euro überschüttet. Statt mit dem Geld eine sozialökologische Wende einzuleiten, macht die EZB das Gegenteil. Sie kauft weiterhin Unternehmensanleihen industrieller Großkonzerne auf, was einer Kreditvergabe an diese zu einem Zinssatz von nahezu null Prozent gleichkommt. So pampert sie Konzerne wie Eon, BMW, VW oder Heidelberg-Cement mit Milliarden. Außerdem hat sie dazu beigetragen, Banken »zu retten«, die eine ähnliche Politik machen. Auch davon profitieren wiederum vor allem Unternehmen, die auf fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas setzen. Im Gegensatz dazu muss eine Biobäckerei oder ein Biobauernhof, wenn ein neuer Ofen oder eine neue Scheune gebraucht wird, Kredite zu hohem Zinssatz aufnehmen.

Welche Auswirkungen hatten die Entscheidungen der EZB während der letzten Jahre auf europäischer Ebene?

Die Zentralbank verfolgt einen Irrweg, indem sie beispielsweise eine auf restriktives Sparen ausgerichtete Austeritätspolitik in Griechenland und Spanien durchgesetzt hat. Sie trieb Staaten dazu an, den öffentlichen Personennahverkehr und andere Posten zusammenzustreichen. Der griechische Staat war gezwungen, verstärkt Gas und Öl zu fördern. In Spanien ist durch ihre Politik das erfolgreiche Solarprogramm eingebrochen.

Unabhängig von ökologischen Fragen: Welche politische Rolle spielt die EZB?

Sie ist tragende Säule einer wachstumsorientierten Ökonomie. Die EZB stellt Zahlungsmittel bereit, um Mensch und Natur auszubeuten. Um das Pariser Klimaabkommen kümmert sie sich nicht im geringsten, sondern sorgt statt dessen dafür, dass die Spaltung zwischen Arm und Reich weiter zunimmt. Die Umverteilung, die sie vornimmt, kommt einer Schicht von Superreichen zugute, die nebenbei einen enorm großen ökologischen Fußabdruck haben.

Sind die genannten Zusammenhänge Ihrer Erfahrung nach den jungen Aktivistinnen und Aktivisten von »Fridays for Future« bekannt?

Zumindest haben die Schülerinnen und Schüler bereits beim europäischen Schulstreik am 24. Mai vor der EZB protestiert. Inzwischen ist vielen klar, dass die ökologische Krise nicht nur mit Klimapolitik in den Griff zu bekommen ist, sondern eine grundsätzliche Transformation der Gesellschaft erfordert. Manche haben darüber zuvor noch nicht nachgedacht. Aber das ist ja das Wunderbare an dieser Bewegung: Über sie findet insgesamt eine enorme Politisierung statt, es wird Neues debattiert.

Wissen die jungen Leute über die gegen die EZB gerichtete Blockupy-Bewegung von 2012 bis 2015 Bescheid? Damals gingen rund 20.000 Menschen gegen die Finanzierung von Rüstungsindustrie, Nahrungsmittelspekulation und Umweltzerstörung auf die Straße. Die Folge waren gewaltsame Polizeieinsätze.

Auch wenn es einigen Schülerinnen und Schülern bislang nicht bekannt sein sollte: Die neuen Demonstrationen werden wieder ins Augenmerk rücken, welche großen Proteste gegen die europäische Sparpolitik es in der Vergangenheit bereits gegeben hat.

Ist von Christine Lagarde als neuer EZB-Chefin ein Kurswechsel zu erwarten?

Als Nachfolgerin von Mario Draghi wird sie von vielen gefeiert. Mit dem Wechsel macht man allerdings den Bock zum Gärtner. Immerhin ist sie die Chefin des Internationalen Währungsfonds, kurz IWF, gewesen, der zusammen mit EZB und Europäischer Kommission die sogenannte Troika gebildet hatte. Ihr ging es damals darum, dass die Länder des Südens ihre Kredite an den IWF abbezahlen. Die »Schuldenstaaten« waren zu Sparmaßnahmen verdonnert, welche die oft eh schon arme Bevölkerung noch weiter ins Elend stürzte. Der IWF drangsalierte zudem auch Länder wie Ecuador, wo es heute heftige Proteste gibt. Wir fordern, kein Geld mehr in die Finanzwirtschaft, Banken und Schattenbanken zu investieren, sondern die Kommunen und deren sozialökologischen Wandel zu finanzieren.